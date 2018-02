Màxima tensió a Bangladesh per la detenció de la principal líder opositora

Els carrers de Dacca són l'escenari de durs entrontaments entre manifestants i policia per la condemna de l'ex primera ministra i líder de l'oposició de Bangladesh, Khaleda Zia, a cinc anys de presó per presumpta corrupció. Un tribunal especial de Dacca n'ha dictat l'empresonament aquest dijous. També ha condemnat a deu anys d'empresonament el fill de Zia, Tarique Rahman, vicepresident del Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP), i quatre membres més, acusats de frau per haver creat una fundació amb l'objectiu per finançar un orfenat.

Aquestes condemnes arriben enmig d'una tensió creixent al país per la mobilització de milers de seguidors de l'ex primera ministra. La multitud que ha acompanyat Zia en arribar al tribunal ha estat desallotjada per les forces de seguretat amb gasos lacrimògens. Acusada de l’apropiació de 21 milions de takes -uns 200.000 euros- del Fons d’Orfandat Zia, la líder opositora, que va governar el país en dues ocasions (1991-1996 i 2001-2006), ha defensat reiteradament la seva innocència i ha assegurat que es tracta d’una maniobra política del govern a mans de la Lliga Awami, encapçalada per Sheikh Hasina.

La policia, que s'ha declarat en situació d'alerta, ha desplegat un fort dispositiu policial arreu del país, ja que es preveu que els altercats es puguin intensificar arran de la sentència.

El BNP i la Lliga Awami han alternat el poder en els últims vint-i-cinc anys, fet que ha generat una marcada polarització política. L’enfrontament va esclatar el 2014, quan el partit de Zia va boicotejar les eleccions en protesta per la reforma de la llei electoral impulsada per Hasina.

L’advocat de Khaleda Zia, Masud Ahmed, ha afirmat que la líder opositora ha cridat a la calma i ha anunciat que apel·laran contra la sentència. “Zia diu als compatriotes que siguin pacients, i que respectin la llei”, ha explicat Ahmed. “És un judici polititzat, on no hi ha justícia, i amb interminables contradiccions”, ha afegit l’advocat de la líder del BNP, que actualment té tretze causes obertes per corrupció, violència i sedició.

Human Rights Watch denuncia l’actuació del govern



L’organització Human Rights Watch ha denunciat “centenars” d'arrests de partidaris del partit opositor arran de la condemna de Zia. “Les autoritats haurien de deixar d’arrestar i detenir arbitràriament els partidaris del Partit Nacionalista de Bangladesh”, ha apuntat l’ONG en un comunicat. “El govern de Bangladesh està violant els drets de llibertat d’expressió i reunió pacífica”, ha advertit el director de HRW a l'Àsia, Brad Adams.