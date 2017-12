La loteria dels EUA que es juga a Cuba de forma clandestina

Des del triomf de la Revolució, el joc és il·legal a Cuba. Tot i això, diàriament milers de cubans es gasten diners a la bolita, l’única loteria il·legal i clandestina del món. Sense una autoritat central que garanteixi el pagament dels premis ni estigui al darrere de l’organització, es pot pensar que no hi ha cap tipus de garantia, però l’eficàcia del sistema desenvolupat durant gairebé 60anys mostra la força de la voluntat de la gent quan té un objectiu clar: en aquest cas, temptar l’atzar. També hi ajuda la seva simplicitat. Els jugadors fan llistes a mà de números de tres dígits i la xifra guanyadora és la mateixa que la d’un sorteig legal que se celebra a Miami, als Estats Units.

A primera vista la bolita és invisible als carrers. Tothom nega que hi jugui i ningú vol presentar algú de l’organització per por a ficar-lo en un embolic. Però quan se superen els recels, és impressionant veure l’enorme moviment autogestionat que fa possible aquesta loteria.

El José és listero, és a dir, la seva feina és recórrer els carrers per recol·lectar les jugades dels seus clients habituals. Després les porta a una casa on es guarden totes les jugades del barri. “Perquè ve amb tu, que si algú ve i no el conec dic que aquí això no es fa”, diu al listero el responsable de la casa amb un puro als llavis quan ens veu aparèixer. A la casa gairebé no hi ha mobles. “No és recomanable acumular les jugades a la teva pròpia casa per si ve la policia o hi ha algun problema”, aclareix el Dairen, un listero amb experiència.

El responsable de la casa és l’anomenat col·lector major. Ell fa arribar cada dia les llistes dels jugadors als anomenats banquers abans de les 13.45 hores i les 19.45 hores, que és quan als Estats Units es comencen a celebrar els dos sortejos diaris de la coneguda Florida Lotto. Els banquers assumeixen el risc de les jugades i l’endemà abonen els premis als guanyadors, que estan subjectes a unes tarifes fixes en funció del nombre de xifres encertades. “Si un col·lector major o un listero no entrega alguna llista, ha d’assumir-la ell, i això sí que pot ser un gran problema”, adverteix el Dairen.

Segons ell, una de les claus del sistema és la independència de les parts: “Molt poca gent sap qui és el banquer. No tant per la policia, com per fer impossible el frau inventant una butlleta premiada a última hora”, destaca. Alguna vegada pot haver-hi problemes amb la legitimitat dels números i això posa a prova la confiança entre el banquer i el col·lector major.

Els orígens de la bolita es remunten al segle XIX amb l’arribada d’immigrants xinesos a l’illa caribenya. Abans de la Revolució el sorteig es feia a Cuba i s’escoltava per Radio Progreso. Després es van prendre com a referència dues loteries de Veneçuela, fins a l’arribada d’Hugo Chávez al poder. Aleshores la Florida Lotto, a Miami, es va convertir en el sorteig a seguir.

Des dels seus inicis la bolita està dominada per la superstició. Els jugadors consulten els experts per explicar el que han somiat i aquests descodifiquen els somnis en forma de número. “Si al teu somni et creixen les ungles, aposta pel 55”, diu el Juan Carlos, que és un dels veïns que inicialment negaven jugar a la bolita. “Últimament em trobo aquest número a tot arreu. Hauré de jugar-lo”, comenta un altre mentre assenyala un nen amb una samarreta de Messi amb el 10. “Què significa, el 10?”, pregunta. “El banyut!”, responen rient els veïns.

“El joc estava tan arrelat durant l’època daurada de la màfia que la gent juga més per tradició que per vici”, comenta el Dairen moments abans de rebre una trucada d’una persona que li canta els números guanyadors. De seguida alguns veïns s’acosten per saber quins són. Fins i tot s’ha creat un servei deSMS per rebre els resultats. I és que amb la sort no s’hi juga.