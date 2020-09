La màfia italiana vol quedar-se amb els fons europeus de recuperació del covid

A finals de març, tot just unes setmanes després que Itàlia es convertís en el principal focus de la pandèmia de covid-19 fora de la Xina, la policia financera italiana va confiscar més de 35.000 articles sanitaris comercialitzats de forma il·lícita al sud de país per valor de 220.000 euros. Mascaretes higièniques, guants i gels hidroalcohòlics no homologats o amb certificats falsos, que havien estat distribuïts en el territori amb la complicitat de diverses farmàcies de la zona. Aquests mateixos dies, la policia va denunciar diversos comerciants per especular amb el preu d'aquests productes en un context de greu emergència: havien augmentat fins a un 400% el valor original.

L'emergència sanitària s'ha convertit en la gallina dels ous d'or de la màfia i dels empresaris sense escrúpols, però la crisi econòmica pot acabar donant ales a la criminalitat organitzada. Al juliol, la UE va donar llum verda al Fons de Recuperació, una mena de Pla Marshall europeu dotat amb 750.000 milions d'euros per ajudar els països membres que ho sol·licitin a superar la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Itàlia podrà beneficiar-se de més de 200.000 milions –a través de crèdits i transferències–, mentre que a Espanya li corresponen 140.000 milions. Un pla de reconstrucció històrica que la màfia no vol desaprofitar.

"Els fons per a la recuperació estan en el punt de mira de les organitzacions criminals i creiem que ho estarà encara més. Hem d'estar atents amb les ajudes europees i evitar el risc d'infiltració mafiosa", va advertir el subcap de la policia italiana, Vittorio Rizzi, durant una trobada celebrada aquesta setmana a Roma en què van participar els representants de totes les policies europees. "El risc és arribar massa tard, quan el mal a l'economia real és ja irreparable", ha assenyalat Rizzi.

Per la seva banda, la directora de l'Oficina Europea de Policia, l'Europol, Catherine De Bolle, va reconèixer que ja s'està observant un increment de la infiltració criminal en l'economia i va demanar a la UE que supervisi el lliurament d'aquests ajuts i préstecs.

A l'espera que Brussel·les obri la guardiola i els diners comencin a circular, productes com mascaretes, termòmetres, respiradors o gels desinfectants són el nou objectiu de les estafes a escala internacional i s'han convertit en un dels negocis més lucratius per a les màfies, juntament amb el tràfic d'estupefaents i el sector de les apostes en línia.

Els criminals –va explicar De Bolle- estan desenvolupant mètodes cada vegada més sofisticats com "apoderar-se de la identitat de les empreses i oferir a les víctimes la venda de productes relacionats amb la pandèmia per poc després desaparèixer". I els estafats no són avis indefensos sinó "autoritats sanitàries dels estats membres i empreses privades", va revelar l'experta belga.

L'alarma dels especialistes no és nova a Itàlia. L'últim informe de la Direcció Nacional Antimàfia adverteix que l'emergència sanitària i l'aturada d'una economia ja en crisi representa un terreny fèrtil per a la criminalitat, ja que podria permetre a les màfies "expandir" i "enriquir-se" a un ritme similar al d'un escenari de postguerra. "Després de la infecció sanitària de virus" arribarà "la infecció financera mafiosa", avança.

Els experts antimàfia italians pronostiquen un doble escenari. A curt termini, les organitzacions mafioses intentaran consolidar seu poder en el territori comprant petites i mitjanes empreses en dificultats a causa de la pandèmia o facilitant crèdits a baix interès als amos, posant en pràctica una mena d'"assistencialisme que capitalitzaran a les futures eleccions". Però a llarg termini i en una economia globalitzada com l'actual, la màfia tractarà de reforçar el seu paper en els mercats financers internacionals.

"Creure que hi ha països i sistemes econòmics immunes del risc d'infiltració seria una greu miopia. De la mateixa manera que cap país ha estat immune al covid-19, cap ho serà a les organitzacions criminals", va apunt el subcap de la policia italiana, Vittorio Rizzi, que va fer una crida a "no infravalorar" les organitzacions mafioses. "En temps de recessió econòmica cal liquiditat i qui té diner disponible conquereix el mercat".