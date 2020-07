El retrat psicològic de la família "malignament disfuncional" de Trump arrassa a les llibreries

Donald Trump assegut involuntàriament al divan del psicoanalista. I la psicòloga és la seva pròpia neboda, amb un anecdotari ple d'interioritats de la família Trump, que ella mateixa defineix com a "malignament disfuncional". Només amb aquestes premisses, el llibre de Mary L. Trump tenia tots els ingredients per ser un bestseller mundial, i el seu primer dia a les llibreries dels Estats Units ho confirma: un milió de còpies venudes en 24 hores. Too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man [Massa i mai prou. Com la meva família va crear l'home més perillós del món] fa un retrat psicològic esfereïdor de l'inquil·lí de la Casa Blanca.

Doctora en psicologia clínica i filla de Frederick Crist Trump Jr. –el germà gran de Donald Trump, que estava destinat a ser l'hereu i va morir amb 42 anys per una malaltia vinculada amb l'alcoholisme–, Mary Trump analitza les arrels psicològiques de l'actitud "egocèntrica i narcisista" i el "comportament insensible, irresponsable i menyspreable" que, en paraules seves, exhibeix l'actual president dels Estats Units.

I l'arrel és, com acostuma a passar, a la relació amb el seu pare, Fred Trump, el patriarca del clan i avi de la mateixa autora. Un magnat immobiliari fet a si mateix –això sí, a base de connexions polítiques, accés a subvencions públiques i evasió d'impostos, segons el llibre– i que Mary L. Trump descriu com un "sociòpata" incapaç de sentir "empatia" o cap tipus de sentiment cap als altres, ni tan sols cap als seus fills, i amb una única motivació vital: els diners.

Mary L. Trump està convençuda que l'etapa que més va marcar el caràcter del president va ser quan tenia dos anys i mig i de sobte la seva mare, Mary Trump, va estar absent durant un any i mig per una malaltia que la va tenir entrant i sortint de l'hospital, un període en què l'única figura adulta pròxima era el pare, un home a qui "les necessitats" i "la vulnerabilitat" dels seus fills petits, Donald i el petit Robert, de només nou mesos, li provocaven "ira o indiferència". La falta d'amor i comprensió en aquella etapa crucial del seu creixement personal va fer que busqués l'atenció del seu pare a base de "mostres de narcisisme, assetjament o grandiositat", que han esdevingut els seus "trets de caràcter".

"Cap dels germans Trump va sortir indemne de la sociopatia del meu avi i de la malaltia de la meva àvia, física i psicològica, però el meu oncle Donald i el meu pare, Freddy, ho van patir més que la resta", explica la neboda del president. Com a persona "sensible i generosa" a la qual li agradava estar amb els seus amics, pescar o fer esports aquàtics, el caràcter de Freddy, que havia de ser l'hereu, no responia en absolut al que el seu pare esperava d'ell, i la pressió i la crueltat del patriarca el van enfonsar, per mitjà de la beguda, amb "la complicitat i el silenci" de tots els germans, "que no van ajudar-lo per temor a despertar la ira" del pare, relata el llibre.

Però el fracàs del seu germà gran, diu l'autora, va ensenyar a Donald Trump que per satisfer el pare calia ser "un killer", algú implacable, sense escrúpols, que no dubtés ni admetés mai un error, amb una confiança en si mateix que arribés a la hipèrbole.

Trets de diversos desordres mentals

Amb el barret de psicoanalista posat, Mary L. Trump afirma en el llibre que Donald Trump "compleix els nou criteris" del diagnòstic clínic de "narcisisme" com a "desordre mental" i encaixa també en el de "desordre de personalitat antisocial, que en les seves formes més severes es considera genèricament una sociopatia però que pot ser referit també com a criminalitat crònica, arrogància, i menyspreu pels drets dels altres".

Un diagnòstic sens dubte demolidor, però que no s'acaba aquí. Segons Mary Trump, el seu oncle també presenta trets de "desordre de personalitat dependent" per la "incapacitat de prendre decisions o assumir responsabilitats, incomoditat per estar sol i necessitat constant del suport dels altres", i fins i tot podria tenir "una discapacitat d'aprenentatge llargament no diagnosticada que durant dècades ha interferit en la seva capacitat de processar informació".

Tot i els intents d'aturar la seva publicació per part d'un altre oncle de Mary, Robert Trump, germà petit del president, el llibre ha arribat aquesta setmana a les llibreries dels Estats Units i a l'agost estarà disponible a l'estat espanyol. Els intents judicials al·legaven que el llibre violava clàusules de confidencialitat de l'herència de Fred Trump. La mateixa autora explica en el llibre que, quan el seu pare va morir, tota la seva línia descendent va ser eliminada de l'herència "com si el Freddy mai hagués existit", i que és això el que l'havia retinguda de publicar abans el llibre, per no "semblar una neboda desheretada i ressentida". Però assegura que després de veure la gestió del seu oncle al capdavant del país durant prop de quatre anys s'ha decidit a parlar.