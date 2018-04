El malson dels nens palestins: ser detinguts per l’exèrcit israelià de nit

“Cada any centenars de menors palestins pateixen la mateixa experiència: les forces de seguretat israelianes els detenen al carrer o a casa seva de matinada i, amb manilles i els ulls tapats, els traslladen a un lloc per interrogar-los, sovint usant la violència”, diu literalment l’informe de l’ONG israeliana B’Tselem sobre la situació dels menors palestins que són detinguts a Cisjordània i portats davant dels tribunals militars israelians.

“La violació dels drets dels menors és sistemàtica i diària. En primer lloc se’ls separa de les seves famílies, a les quals no s’informa de què està passant. La primera vegada que els menors poden tornar a veure els seus pares és quan els porten davant un tribunal militar. Generalment estan detinguts durant tot el procés”, explica Yael Stein, directora d’investigació de B’Tselem, que va redactar l’informe.

Així va passar recentment amb el cas de l’adolescent palestina Ahed Tamimi, de 17 anys i originària del poble de Nabi Salih -al nord de Cisjordània-, que va ser detinguda el 19 de desembre per haver bufetejat un soldat israelià. Les imatges van ser gravades en vídeo i van tenir una gran repercussió internacional. Aleshores la noia encara tenia 16 anys. Tamimi no va poder retrobar-se amb els seus pares fins al 21 de març. És a dir, tres mesos després de la detenció. El judici es va celebrar a porta tancada, sense la presència de periodistes. Finalment la fiscalia militar i els advocats van arribar a un acord per condemnar la noia a vuit mesos de presó.

“Segons les regulacions internacionals, els menors haurien de rebre un tractament especial, però això no passa amb els menors palestins. Els tribunals militars israelians no apliquen el principi de l’interès del menor. De fet, els menors només haurien de ser detinguts si no hi ha una altra alternativa, i no pas d’una manera sistemàtica”, denuncia Stein.

L’informe destaca que els pares dels menors només poden veure els seus fills durant les compareixences davant del tribunal militar, però no els està permès parlar amb ells. Com a màxim es poden intercanviar un somriure. “Durant les primeres 48 hores no tenen accés a un advocat ni als familiars, i són interrogats sense que tinguin cap dret”, es queixa Hagai El-Ad, director executiu de B’Tselem.

El-Ad diu que des del 2009 l’exèrcit ha anunciat en diverses ocasions que posaria en pràctica noves mesures amb l’objectiu de millorar la situació dels menors detinguts. A la pràctica, aquestes mesures no s’han dut a terme. “L’anunci només pretén millorar la imatge de l’exèrcit”, assegura el director executiu de l’organització.

B’Tselem denuncia que els soldats israelians sovint entren a les cases dels menors durant la nit i se’ls emporten del llit si sospiten que han tirat pedres contra els soldats en les manifestacions que diàriament tenen lloc als territoris ocupats. Els menors queden detinguts tot el temps que dura el processament.

Per què de nit?

L’exèrcit reconeix que fa bona part de les detencions durant la matinada, quan els menors estan dormint, i ho justifica de la següent manera: d’aquesta manera pretén evitar els aldarulls que es generen cada cop que fan una detenció durant el dia. “El sistema no canviarà mentre duri l’ocupació. Tot el sistema és una eina de propaganda. L’exèrcit ha enganyat la gent i la comunitat internacional durant anys”, denuncia El-Ad.

“Els militars es preocupen molt que tot sembli legal, però no ho és”, assegura Stein. Segons la directora d’investigació de B’Tselem, l’exèrcit investiga els suposats abusos comesos pels militars perquè tot sembli legal, i per tranquil·litzar les ONG que denuncien els abusos. “L’exèrcit destina diners a investigar perquè sembli que els abusos li preocupen, però no és així. Normalment gairebé tots els expedients es tanquen sense cap conseqüència”, assegura.