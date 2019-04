Els manifestants al Sudan forcen la dimissió del cap de la junta militar

Les manifestacions contra el règim del Sudan no paren de guanyar victòries. Després que dijous l’exèrcit derroqués el dictador Omar Bachir en plena onada de mobilizacions, la junta militar va haver de fer renunciar el seu successor, el cap dels serveis secrets, Salih Ghosh, que havia dirigit la repressió els últims mesos. Només 24 hores abans els manifestants celebraven la caiguda de ministre de Defensa, Ahmed Awad Ibn Auf, anomenat succesor de Bachir.

El ministre de Defensa sudanès, erigit com a cap d'estat després del cop militar que va derrocar el dictador Omar al-Baixir, acorralat per una onada de protestes populars massives, també ha hagut de plegar. Els manifestants exigeixen un poder civil després de 30 anys de règim autocràtic i no volen que l'exèrcit tuteli el procés. La força de les mobilitzacions ha obligat el ministre Awad Ibn Auf a renunciar a liderar el consell militar de transició.

Les celebracions han esclatat als carrers de Khartum, on milers de manifestants sortien amb banderes i il·luminaven amb els telèfons mòbils la foscor. Cantaven: "El segon ha caigut", una referència a Ibn Auf i Al-Baixir, després de la caiguda primer d'Al-Baixir. Ibn Auf era el vicepresident i ministre de Defensa d'Al-Baixir i es troba entre els pocs comandants sudanesos als quals Washington va imposar sancions pel seu suposat paper en atrocitats comeses en el conflicte de Darfur, que va començar el 2003 i pel qual Al-Baixir està buscat per crims de guerra.

L'Associació de Professionals del Sudan (SPA), que ha sigut líder de les protestes, ha cridat a més mobilitzacions aquest dissabte. "Avui seguim la marxa per completar la victòria de la nostra revolució victoriosa", diu en un comunicat. "Afirmem que la nostra revolució continua i no es retirarà ni es desviarà del seu camí fins que aconseguim les legítimes exigències de la nostra gent de lliurar el poder a un govern civil".

El nou cap del consell militar, el tinent general Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, és un comandant que es creu que està més disposat a parlar amb els manifestants. Al-Burhan va ser el tercer general de més rang de les forces armades sudaneses i és poc conegut en la vida pública. Com a cap de les forces terrestres del Sudan, va supervisar les tropes sudaneses que van lluitar a la guerra del Iemen, dirigida per l'Aràbia Saudita, i va mantenir estrets vincles amb els alts càrrecs militars del Golf.

Diàleg amb els manifestants

El consell militar havia dit anteriorment que esperava una transició preelectoral que durés dos anys com a màxim o menys si es podia evitar el caos. El cap del comitè polític del consell militar, Omar Zain al-Abideen, va dir que el consell celebraria un diàleg amb els grups polítics. L’anunci va sorgir amb l'objectiu de reconfortar els manifestants que havien pressionat durant mesos per la sortida d'Al-Baixir i reprenien les protestes contra el domini de l’exèrcit, demanant un canvi més ràpid i substancial.

Al-Baixir, de 75 anys, va prendre el poder en un cop militar el 1989. S'havia enfrontat a 16 setmanes de manifestacions provocades per l'augment dels costos dels aliments, l'elevat atur i la repressió creixent durant les seves tres dècades de poder.

Les protestes van augmentar dissabte passat quan milers de manifestants, aparentment reforçats pel canvi a Algèria després de protestes similars, van dirigir-se cap al ministeri de Defensa, al centre de Khartum, per lliurar un memoràndum que reclamava el suport de l'exèrcit.

Des de llavors, els manifestants han acampat fora del recinte per impulsar el canvi de règim, desafiant el consell militar. Centenars de milers de manifestants es van reunir als voltants de l'edifici, fortament protegit per soldats.

Almenys 16 persones van morir i vuit van resultar ferides de bala en protestes i acampades dijous i divendres, segons portaveu de la policia. Els edificis governamentals i la propietat privada també van ser atacats, ha afegit el portaveu Hashem Ali.