L'enfonsament d'un vaixell de càrrega amenaça d'enviar una marea negra al litoral francès

A França estan fent tot el possible per minimitzar l'impacte que pot produir una marea negra que es dirigeix a la costa del país i que hi podria arribar la nit de diumenge i a dilluns, després que el vaixell de càrrega italià 'Grande America' es va enfonsar a 333 quilòmetres del litoral francès.

Les autoritats han pogut comprovar que hi ha una taca de petroli de 10 quilòmetres al mar, però asseguren que encara és petita si tenen en compte les 2.200 tones de combustible que contenia el vaixell. Per aquest motiu, el ministre de Transició Ecològica, François de Rugy, es mostra prudent i no descarta cap situació. Hi han enviat un robot submarí per comprovar si el vaixell, que és a una profunditat de 4.500 metres, continua perdent oli. "Preferim preveure un risc de contaminació i desplegar recursos", va dir.

A banda del petroli, el vaixell portava fins a 45 materials considerats perillosos en els contenidors que transportava. Les autoritats franceses creuen que la majoria s'han cremat, però admeten que alguns han quedat flotant al mar mentre s'enfonsava l'embarcació. El govern francès està valorant emprendre mesures com ara posar tanques al mar que continguin la fuita.

El vaixell que s'ha enfonsat va sortir de la ciutat alemanya d'Hamburg en direcció a Casa Blanca, al Marroc. Just quan passava pel litoral francès, diumenge a la nit, es va produir un incendi que va obligar a evacuar tota la tripulació abans de desaparèixer sota el mar.