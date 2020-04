Un terç dels mariners del portaavions francès 'Charles de Gaulle', infectats amb covid-19

Almenys 668 membres de la tripulació del vaixell insígnia de l'armada francesa, el Charles de Gaulle, han donat positiu de coronavirus. Segons el ministeri de Defensa francès, 31 mariners estan ingressats a l’hospital militar Sainte-Anne de Toló, un d’ells en cures intensives. La resta dels tripulants que han donat positiu estan en quarantena en tres bases militars situades al departament del Var des de diumenge, quan el portaavions va atracar al port de Toló onze dies abans del previst. En missió des del 21 de gener, la tripulació participava en l’operació Chammal en el marc de la coalició internacional contra l'Estat Islàmic.

Divendres, el ministeri de Defensa va parlar d’una cinquantena de casos entre els 1.900 mariners del grup aeronaval (GAN). Però ahir va haver de reconèixer que el nombre de positius era molt més elevat del que s’havia anunciat. La xifra podria augmentar perquè “encara no s’han entregat els resultats del 30% dels tests”, segons el ministeri. Això equival a 530 persones que també podrien estar contaminades pel virus.

Més tests per fer

En total, dimarts s’havien fet les proves a 1.767 membres del GAN, la majoria tripulants del portaavions Charles de Gaulle. Però la campanya de tests, que va començar el 8 d’abril, encara no s’ha acabat perquè el grup no només està constituït per aquesta embarcació amb missions altament estratègiques, que serveix de base aèria naval i que compta amb 1.700 membres. Altres embarcacions, amb una tripulació de 200 persones, escorten el vaixell insígnia de l’armada francesa i els seus membres també s'hauran de fer proves. D’altra banda, “dimarts al matí van començar les operacions de desinfecció del portaavions”, segons ha detallat aquest dijous la portaveu de la prefectura marítima del Mediterrani, Christine Ribbe.

En un comunicat, el ministeri assegura que la “sospita” de casos de coronavirus a bord del portaavions “va motivar la decisió immediata de la ministra [Florence Parly] d’anticipar la tornada [del vaixell] d’una quinzena de dies”. L'exèrcit ha ordenat una investigació per aclarir l'origen del brot.

L'explicació xoca amb el testimoni d’un mariner del Charles de Gaulle que ha obtingut l’emissora France Bleu Provence. L’home, que ha donat positiu de covid-19, assegura que el comandant del portaavions va proposar interrompre la missió a mitjans de març, quan el vaixell feia escala a Brest, al nord-oest de França, perquè uns quants tripulants ja presentaven símptomes de coronavirus. Segons aquest mariner, el ministeri de Defensa s'hi va negar. “L’exèrcit ha jugat amb la nostra salut, amb la nostra vida”, s’indigna aquest militar. Un relat, el de subestimar el risc al portaavions, que d’altres mitjans francesos també han posat de manifest a través del testimoni de familiars de membres de la tripulació.

Precisament la portaveu de la prefectura marítima ha anunciat que s’han obert dues investigacions. La primera és epidemiològica i està dirigida pel Servei de Salut de l’exercit francès, mentre que la segona, encapçalada per l’almirall Christophe Prazuck, té per objectiu esbrinar com es va poder contaminar la tripulació i avaluar la gestió de l’epidèmia a bord del Charles de Gaulle. En aquest sentit, el portaveu de l’armada francesa, Eric Lavault, va assegurar a l’emissora Europe 1 que el coronavirus hauria pogut penetrar a la nau durant l’escala que va fer a Brest entre el 13 i 16 de març. Si bé el comandant va anul·lar les visites familiars al portaavions durant l’escala, es va autoritzar la sortida dels mariners del vaixell sota determinades condicions i respectant les mesures de precaució dictades aleshores. Les sortides es van produir només uns dies abans que s’ordenés el confinament a França, el 17 març.