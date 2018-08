El Marroc reinstaura el servei militar obligatori per a homes i dones

260x366 El rei del Marroc, Mohamed VI, en una imatge d'arxiu / JEAN BLONDIN / REUTERS El rei del Marroc, Mohamed VI, en una imatge d'arxiu / JEAN BLONDIN / REUTERS

El Marroc ha anunciat aquest dimarts per sorpresa que reinstaurarà el servei militar obligatori tant per a homes com per a dones d'edats compreses entre els 19 i els 25 anys.

El projecte de llei, que ha sigut elaborat amb una gran discreció –ja que no figurava en el debat polític–, s'ha aprovat avui al consell de ministres, presidit pel rei Mohamed VI, i ara haurà de passar els tràmits parlamentaris corresponents.

De moment, no s'han donat més detalls tret que el servei militar serà de dotze mesos i que hi haurà casos d'exempció per a persones amb minusvalidesa o que tinguin una família completa a càrrec, però no per als estudiants, que l'hauran de fer quan acabin els estudis.

El comunicat del consell de ministres marroquí explica que el restabliment del servei militar té com a objectius "reforçar el sentit de ciutadania en els joves" i obrir "la via de la integració en la vida professional i social".

L'escrit no detalla, tanmateix, com es durà a terme un projecte d'aquesta envergadura amb tot el que això suposa de necessitats logístiques i financeres, sobretot tenint en compte que els pròxims pressupostos no preveuen aquest nou servei, que necessitarà desbloquejar milions de dírhams.

El diari digital le360.ma, pròxim al govern marroquí, assegura que el pla de l'executiu és incorporar els primers joves a aquest nou servei militar a l'octubre, i afegeix que hi haurà una pena de 6 anys de presó per als joves que intentin escapar-se d'aquesta nova obligació.

El servei militar va ser obligatori al Marroc entre el 1965 i el 2007, any en què va ser suprimit per passar a un exèrcit professional, invocant llavors l'enorme quantitat de diners que suposava a l'estat allotjar, alimentar i equipar tots els joves en edat militar.

Actualment, l'exèrcit marroquí compta amb 198.000 homes en actiu i suposa per a l'estat una despesa de 3.400 milions de dòlars, segons les dades de l'estudi internacional sobre poder militar Global Firepower.