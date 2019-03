Els tribunals marroquins arxiven el cas contra Helena Maleno per advertir a Salvament Marítim de pasteres en perill

El tribunal d'apel·lació de Tànger ha arxivat la causa contra l'activista Helena Maleno, acusada a instàncies del govern espanyol el desembre del 2017 per un suposat delicte de tràfic de persones. Fa anys que Maleno, de nacionalitat espanyola, es dedica a ajudar les pasteres en perill que naveguen entre el Marroc i Algèria i Espanya, alertant de la seva posició a Salvament Marítim, el servei públic de rescat.

"Han estat molts anys duríssims. Durant molt de temps no vaig saber ni que m'havien investigat i que la policia espanyola ho feia sense control judicial. També m'investigava la policia la marroquina i l'europea", explica Maleno en declaracions a l'ARA. "La justícia de dos països ja ha deixat clar que defensar el dret a la vida no és un delicte. una cosa és el control migratori i l'altra els drets de les persones que transiten per les fronteres. Fa temps que cala el discurs que justifica poden morir persones pels nostres sistemes de control. I l'arxiu del cas reforça l'altre discurs: el dels drets humans i la democràcia. Aquesta justícia que s'ha fet amb mi voldria que arribes als altres activistes criminalitzats a Europa, afegeix,

L'activista recorda que s'ha vulnerat el seu dret a la intimitat i que ha patit amenaces: "van escoltar converses privades amb els meus familiars, per exemple, la policia espanyola parlava amb entitats perquè no em convidessin a actes. El 2017 el Sindicat Unificat de la Policia va afegir missatges en una cadena d'amenaces contra l'activista. El 2014 vaig patir un intent d'assassinat quan acompanyava unes dones en una onada d'agressions racistes. Tot això deixa empremta. Ara comença un camí que em porti a recuperar-me, això s'ha d'acabar aquí. Aquests anys he après l'impacte que té a la teva vida defensar els drets humans", reconeix l'activista.

El jutjat d'instrucció ja havia tancat provisionalment el cas el 12 de desembre, però la fiscalia havia recorregut la decisió. En la vista d'apel·lació s'ha confirmat l'arxivament, segons ha confirmat Maleno. El cas es va engegar el 2012, quan la UCRIF, la policia de fronteres espanyola, va iniciar una investigació contra l'activista. El cas va ser arxivat a l'Audiència Nacional, però les autoritats espanyoles van fer servir els acords de cooperació judicial amb el Marroc perquè l'activista fos investigada també per les autoritats marroquines. Pel delicte de tràfic de persones la defensora dels drets humans s'exposava a una condemna de cadena perpètua.

"Europa s'ha convertit en un continent molt perillós per als que defensem els drets de les persones migrades", ha dit Maleno en un vídeo a Twitter, en què agraeix els suports i recorda els seus companys i companyes que estan processats per la seva solidaritat amb els migrants. "Defensar el dret a la vida no és delicte", conclou.

Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y... ¡la justicia marroquí ha archivado la causa penal contra mí! Victoria para el #DerechoAlaVida. pic.twitter.com/d3dlaY2vpZ — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 11 de març de 2019

A través del seu sistema d'alertes, Caminando Fronteras, l'ONG de Maleno, ha col·laborat en el rescat de centenars de persones que es trobaven en alta mar en precàries embarcacions per intentar arribar a les costes espanyoles. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, responsable dels serveis de Salvament Marítim, va reconèixer al gener que els seus avisos havien conduit al rescat del 70% de pasteres recuperades al mar d'Alborán. El relator de l'ONU per als Defensors dels Drets Humans, Michel Forst, va donar suport a l'activista, que ha rebut premis i reconeixements de centenars d'entitats, universitats i institucions.

“Més d'un any amb la incertesa i l'angoixa de saber-se perseguida per fer el correcte han fet estralls a la seva vida i la dels seus éssers estimats. L'arxivament de la causa és el primer pas perquè aquest dany comenci a ser reparat, però encara queda un llarg camí perquè es restitueixin els seus drets", afirmen des del seu equip jurídic.

En la ruta del Mediterrani occidental, l'any passat van morir almenys 843 persones intentant arribar a Europa.