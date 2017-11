El martiri de les afganeses: la prova de la virginitat

“Obrim els llavis genitals menors i diem a la noia que tussi. En la primera relació sexual l’himen sempre es trenca a la part que se situa entre les set i les nou de les agulles del rellotge. Per tant, és fàcil saber si la jove és verge o no”. La doctora Siddiqa descriu d’aquesta manera tan surrealista com es fan les proves de virginitat als hospitals públics de Kabul.

Les dones de l’Afganistan estan obligades a sotmetre’s a aquest tipus d’exàmens si se’n van de casa sense el permís de la família, o si la nit de noces no sagnen després de la primera relació sexual. Fins i tot quan una dona fuig de la casa conjugal per violència de gènere i demana ajuda en una comissaria, el primer que la policia farà amb ella serà portar-la a un centre sanitari per sotmetre-la a aquest test.

“Tenen 72 hores per fer l’examen”, confirma Soraya Sobrang, responsable de gènere a la Comissió Independent de Drets Humans de l’Afganistan, que no veu amb mals ulls aquesta prova de virginitat, tot i que es queixa que en algunes províncies del país el personal mèdic no està prou preparat per realitzar-la.

“De vegades dos o tres metges han d’agafar la noia i forçar-la a obrir les cames”, relata una altra doctora, Fàtima, que admet que la situació que es viu no és gens agradable. Amb tot, tant la Fàtima com la Siddiqa consideren que, més enllà de les proves de virginitat, allò que és realment preocupant a l’Afganistan és la quantitat de dones que arriben als hospitals amb esquinçaments vaginals perquè els seus marits les penetren bruscament durant la seva primera relació sexual la nit de noces. “El problema és que el noi no sap fer-ho i força a la noia”, opinen.

La presidenta de la Societat d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Afganistan, la doctora Nasrin Oryakhil, corrobora que hi ha un desconeixement total sobre el sexe perquè és un tema tabú al país. “La noia ha de sagnar en la seva primera relació sexual perquè es considera crucial que sigui verge. Per això, quan té un esquinçament vaginal, acostuma anar a l’hospital al cap de dies”, explica. Oryakhil atén a la seva clínica privada un o dos casos al dia de dones amb aquest problema. “La solució seria fer educació sexual a les escoles”, suggereix. Però de moment aquesta proposta sona a ciència-ficció a l’Afganistan.