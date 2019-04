L'acusada de matar el germà de Kim Jong-un, condemnada a poc més de tres anys de presó

La vietnamita acusada de matar Kim Jong-nam, el germà del president de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha estat condemnada a tres anys i quatre mesos de presó després d'haver arribat a un pacte amb la fiscalia i declarar-se culpable per "dany voluntari amb una arma perillosa". Així doncs, Doan Thi Huong ha esquivat la pena de mort a què hauria estat condemnada si hagués estat declarada culpable d'assassinat. Segons preveu la llei de Malàisia -país on la dona va ser detinguda-, Huong podria ser alliberada al maig, diuen els seus advocats.

"Estic molt feliç. Tinc ganes d'actuar i cantar", ha explicat la vietnamita als periodistes al sortir del judici. Abans de ser detinguda, la condemnada treballava en un local d'entreteniment, segons ha detallat la policia malàisia. La seva mare, Nguyen Thi Vy, que treballa com a netejadora en un mercat local i cria pollastres i ànecs per aconseguir ingressos extres, ha relatat que la família estava molt preocupada per la possible pena de mort. Ara la mare agraeix el suport del govern malaisi, dels advocats i en general de tota la comunitat, segons ha informat la BBC.

Doan Thi Huong va ser acusada junt amb la indonèsia Siti Aisyah de matar el germà de Kim Jong-un amb una substància tòxica a l'aeroport malaisi de Kuala Lumpur. Les dues acusades van assegurar llavors que no eren conscients que estaven cometent un assassinat. De fet, creien que estaven realitzant una broma per a un programa de televisió japonès.

Siti Aisyah va ser alliberada a principis de març perquè el jutge va considerar que no tenia coneixement del que estava fent, però la vietnamita no va tenir la mateixa sort, perquè apareixia a les imatges subministrant el verí al germà del president. A més, posteriorment va anar al bany per netejar-se les mans. Per això les autoritats judicials van considerar que ella sí que podia tenir coneixement que estava cometent un assassinat. Finalment, però, ha pogut evitar la condemna de pena de mort.