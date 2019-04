Salvini es nega a commemorar el Dia de l'Alliberament d'Itàlia

Matteo Salvini, vicepresident italià i líder de la xenòfoba Lliga, s'ha negat aquest dijous a commemorar el Dia de l'Alliberament o Festa de la Resistència en què des de fa dècades la ciutadania celebra la caiguda del règim feixista de Mussolini. Salvini ha optat per desmarcar-se de l'agenda del seu govern i s'ha traslladat fins a la localitat siciliana de Corleone, coneguda per ser la vila natal del conegut capo de la màfia. Allà, i en qualitat de ministre de l'Interior, ha inaugurat una caserna policial.

La sortida del guió institucional i a les portes d'unes eleccions europees a finals del mes de maig ha tornat a crear friccions en el govern de coalició que la Lliga té amb el Moviment 5 Estrelles (M5E), que lidera Luigi di Maio. Salvini ha justificat la seva absència d'una de les principals festivitats italiana perquè es tracta, ha dit, "d'un derbi de comunistes contra feixistes".

L'altre vicepresident, Di Maio, va criticar aquesta setmana a aquells que minimitzen la importància d'aquesta efemèride, que celebra l'alliberament d'Itàlia pels aliats en 1945 del règim feixista de Mussolini i de l'ocupació nazi i que va portar a la creació de la República italiana. Per contra, el viatge a Corleone li serveix per enviar als joves el missatge que al final l'Estat guanya als dolents, ha explicat. A la ciutat siciliana, Salvini ha fet de Salvini i s'ha donat un bany de masses, deixant-se fotografiar i fent-se 'selfies' amb qui li demanava.

Di Maio somriu mentre Salvini mira al sostre, en un recent acte oficial a Roma / TONY GENTILE / REUTERS

El polèmic ministre intenta aquests dies recuperar la popularitat perduda arran d'un escàndol que ha fet caure el subsecretari de Transport, Armando Siri, un home de la Lliga a qui se l'acusa d'haver afavorit un membre de la Cosa Nostra.

L'escriptor Roberto Saviano, un conegut crític de Salvini, ha criticat l'actitud del ministre, amb qui manté un enfrontament obert i públic. "Un ministre no pot definir les celebracions per a l'alliberament "de derbi comunista feixista". L'alliberament no era un joc. No hi ha una altra opció en quin costat estar, només hi ha una part: la que honora la resistència i condemna del nazisme-feixisme", ha escrit a les xarxes.

Un ministro non può definire le celebrazioni per la Liberazione "un derby fascisti-comunisti". La Liberazione non fu un gioco. Non c'è da scegliere da che parte stare, c'è una parte sola: quella che onora la Resistenza e condanna il nazifascismo. #25aprile https://t.co/PDbl68pt4p — Roberto Saviano (@robertosaviano) 25 d’abril de 2019

Di Maio, el cap visible del Moviment 5 Estrelles i l'altre home fort del govern, sí que ha seguit la tradició i ha visitat una sinagoga acompanyant així la comunitat jueva i ha aprofitat per atacar el seu soci: "Divideix el que no vol celebrar-ho, nosaltres no volem dividir, el 25 d'abril ha de ser una jornada d'unitat", ha afirmat segons informa l'agència Efe.

Prèviament, Di Maio ja havia criticat, sense nomenar-lo Salvini, i havia fet un retret per als que tracten de minimitzar la importància de l'efemèride, que va suposar que Itàlia deixés enrere el feixisme i abracés la democràcia.