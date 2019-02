Les mentides de Donald Trump

El president Trump ha basat gran part del seu segon discurs de l'estat de la Unió en la força de l'economia nord-americana i en la insistència a aconseguir fons econòmics per al mur de Mèxic per fer front al que anomena una crisi humanitària a causa de la immigració que entra de manera irregular al país. Trump ha fet un discurs amb un to molt més mesurat que el que utilitza quan escriu al seu compte de Twitter, en què mossega els adversaris i crítics. Però al Congrés i a la xarxa, el president nord-americà ha fet anar dades falses i confuses que contradiuen els fets.

Economia

Fals: "L'economia nord-americana està creixent gairebé dues vegades més ràpid que quan vaig prendre possessió i estem considerats els més actius de l'economia del món".

En realitat, l'economia es va expandir amb una taxa interanual del 3,5% el tercer trimestre del 2018, gairebé la meitat del que van créixer Letònia i Polònia. Fins i tot la turbulenta economia de Grècia va registrar un creixement més fort. I una àmplia gamma d'analistes econòmics estimen que el creixement de l'economia nord-americana es va moderar en el quart trimestre i es va desaccelerar encara més el primer mes del 2019.

Fals: "Hem creat 5,3 milions de nous llocs de treball i, de manera important, hem sumat 600.000 nous llocs de treball de fabricació, cosa que gairebé tothom havia dit que era impossible de fer, però el fet és que estem començant".

Les estadístiques, en canvi, assenyalen que des del gener del 2017, quan Trump va entrar a la Casa Blanca, l'economia ha creat 4,9 milions de llocs de treball. Lluny de ser "impossible", és molt comparable al ritme de creació d'ocupació dels dos primers anys de l'administració Obama, i significativament més lent que el ritme de creació d'ocupació en la fabricació en la dècada del 1990.

Fals: "Hi ha més dones treballadores que mai".

Segons les dades oficials aportades per 'The New York Times', el percentatge de dones amb feina remunerada és del 55,2%, mentre que el 2000 es va aconseguir un pic del 58%.

Immigració

Fals: "La ciutat fronterera d'El Paso, a Texas, solia tenir taxes extremadament altes de crims violents, una de les més altes de tot el país, i era considerada una de les ciutats més perilloses de la nostra nació. Ara, immediatament després de la construcció del mur, El Paso és una de les ciutats més segures del nostre país".

En realitat, la ciutat mai va ser una de les ciutats més perilloses dels Estats Units, i el delicte ha anat disminuint a les ciutats de tot el país, no només a El Paso, per raons que no tenen res a veure amb la frontera. El 2008, abans que s'haguessin acabat d'instal·lar barreres frontereres a El Paso, la ciutat va tenir la segona taxa més baixa de violència entre més de 20 ciutats de mida similar.

Exageració: "Mentre parlem, les grans caravanes organitzades estan en marxa cap als Estats Units".

A finals de gener, una nova caravana de milers d'immigrants procedents de Centreamèrica es dirigia cap al nord, i alguns dels viatgers van dir que pretenien travessar els Estats Units, però la majoria es van quedar a Mèxic, gràcies, en part, a les polítiques establertes pel nou govern mexicà. El president Andrés Manuel López Obrador ha facilitat que els centreamericans obtinguin visats i treballin a Mèxic.

Política internacional

Sense proves: "Si no hagués estat elegit president dels Estats Units, en aquest moment tindríem, en la meva opinió, una guerra amb Corea del Nord".

L'any 2016, al final de l'administració d'Obama, no hi va haver senyals que els Estats Units i Corea del Nord estiguessin a punt d'anar a la guerra, tot i que Pyongyang havia fet proves nuclears i Obama havia continuat amb les sancions econòmiques. En el primer any en el càrrec de Trump, va augmentar les tensions amb Corea del Nord atacant-ne el líder, Kim Jong-un, en una sèrie de missatges de Twitter, que van provocar declaracions hostils de Pyongyang. Els analistes van dir que les possibilitats de guerra entre les dues nacions havien crescut a causa d'aquests intercanvis.

Avortament

Fals: "Teníem el cas del governador de Virgínia, que va afirmar que executaria un nadó acabat de néixer".

En una entrevista el mes passat, el governador Ralph Northam va dir que donava suport a un projecte de llei de l'avortament a curt termini que alleugeria les restriccions del procediment i permetia que les dones consultessin un metge per demanar informació sobre la interrupció de l'embaràs.