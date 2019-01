Les mentides i veritats del discurs de Trump sobre el mur a Mèxic

El president Trump ha doblat una de les principals apostes de la seva presidència aquesta matinada amb un discurs televisat en què ha pressionat el Congrés per obtenir el finançament del mur migratori a la frontera amb Mèxic, i ha insistit a mantenir el tancament parcial del govern, que suposa la paralització dels serveis no essencials de l'administració. Trump ha dedicat el seu primer discurs des del Despatx Oval al seu pla de mur fronterer, buscant suport públic en un conflicte polític que ha causat el tancament de moltes institucions federals durant 18 dies.

En el discurs, de nou minuts i en què no ha aportat arguments nous, ha inclòs diverses afirmacions enganyoses i ha presentat la situació a la frontera mexicana com una "crisi humanitària", però de moment ha evitat declarar l'estat d'emergència nacional per esquivar el Congrés, com havia amenaçat de fer. El president ha denunciat els demòcrates per la seva oposició al mur, acusant-los d'hipocresia i d'exposar el país a l'entrada de criminals.

Els líders demòcrates Nancy Pelosi i Chuck Schumer han reaccionat al discurs acusant el president d'agitar la por i recordant que ara demana als contribuents que paguin per un mur que ell havia promès que faria pagar als mexicans. "El president Trump ha de deixar de mantenir el poble americà com a ostatge, ha de deixar de fabricar una crisi i ha de tornar a obrir el govern", ha dit Pelosi.

Això és el que ha dit el president, contrastat amb els fets.

"El govern federal està tancat només per una raó: perquè els demòcrates no accepten finançar la seguretat de la frontera"

Fals

Els demòcrates han ofert 1.300 milions de dòlars per seguretat fronterera com la millora de la vigilància i la fortificació del mur. El que no avalen és la proposta de mur de Trump. En una reunió al desembre amb Pelosi i Schumer, Trump va assumir la responsabilitat pel tancament parcial: "N'assumiré la responsabilitat. Seré jo qui farà el tancament. No us criticaré per això", va dir.

"Cada dia les patrulles frontereres troben milers d'immigrants il·legals que intenten entrar al país"

Enganyós

Al novembre l'agència va detenir 51.856 persones que intentaven creuar la frontera il·legalment. Això equival a 1.700 persones per dia. Fins a 10.600 persones més van ser considerades "inadmissibles", és a dir, van intentar entrar de manera regular i van ser rebutjades. Això faria un total de 2.000 migrants diaris, però no és el mateix que entrades il·legals.

"El senador Chuck Schumer, a qui escoltarem més tard, ha donat suport repetidament a una barrera física, com altres demòcrates"

Falta context

Vint-i-sis senadors demòcrates –inclòs Schumer– van votar el 2006 a favor d'una llei que autoritzava la construcció de 1.126 quilòmetres de mur a la frontera sud-est. Durant la campanya del 2016 , Trump va criticar aquesta llei perquè considerava la barrera insuficient i va prometre construir un mur de 1.600 kilòmetres. De vegades parla de "tanca" i no de mur, tot i que ha rebutjat que es tracti d'una tanca.

"Amèrica està orgullosa d'acollir milions de migrants legals que enriqueixen la societat i contribueixen al país, però tots els americans estan perjudicats per la immigració il·legal descontrolada. Satura els recursos públics i pressiona a la baixa el treball i els salaris"

Falta context

Alguns economistes argumenten que els immigrants només pressionen a la baixa el treball i els salaris dels americans si competeixen per les mateixes feines que la mà d'obra estatal. En molts caos els migrants (amb o sense papers) ocupen feines que els americans rebutgen. Kevin Hasset, un alt assessor econòmic de la Casa Blanca, havia explicat abans d'unir-se a l'administració Trump que la immigració estimula el creixement econòmic i que els Estats Units haurien de duplicar l'entrada de migrants.

"Cada setmana 300 dels nostres ciutadans moren per l'heroïna, el 90% de la qual entra a través de la nostra frontera sud"

Falta context

La majoria de l'heroïna que entra als Estats Units passa per la frontera sud-est, segons l'últim informe de la DEA. El fentanil és un narcòtic que s'utilitza per tractar el dolor sever i que és un dels principals causants de la crisi dels opiacis. Sovint es barreja amb heroïna. Però la majoria del fentanil arriba al país en partides procedents principalment des de la Xina a través dels principals ports del país i també de la frontera amb el Canadà, i aquest tràfic és molt més difícil de detectar. Un tipus de fentanil menys potent i més barat també passa per la frontera sud, en maleters de cotxes amb el narcotràfic convencional. La comissió sobre opiacis del president va advertir en el seu últim informe al novembre que "estem perdent aquesta lluita sobretot des de la Xina".

"En els últims dos anys, la policia de fronteres ha detingut 266.000 estrangers amb antecedents criminals"

Falta context

Entre el 2017 i el 2018 la policia fronterera ha detingut més de 210.876 persones amb condemnes penals prèvies i 55.233 més pendents de judici. Cal recordar que aquestes condemnes corresponen a un ampli ventall de delictes, inclosos molts que no són violents: els més comuns són infraccions de trànsit, venda o possessió de drogues o el mateix intent d'entrada irregular al país.

"El mur també el pagarà indirectament Mèxic, a través del nou gran acord comercial"

Fals

En primer lloc, el nou tractat de lliure comerç nord-americà, conegut com l'Acord Estats Units-Mèxic-Canadà, encara no ha estat aprovat pel Congrés. Qualsevol benefici econòmic, si finalment s'aprova, serà en forma d'una rebaixa de les tarifes per a les empreses nord-americanes o salaris més elevats per als treballadors. Això és diferent de la promesa electoral de Trump que Mèxic hauria de pagar pel mur.

"El mur es pagarà tot sol molt aviat"

Falta context

El president ha assegurat que el cost anual de les drogues il·legals als Estats Units és de 500.000 milions de dòlars. Però el 2015 un informe dels serveis de salut pública estimava que l'impacte econòmic anual de l'ús il·legal de drogues és de 193.000 milions. Aturar l'entrada de drogues a la frontera sud-oest no posarà fi al tràfic als Estats Units. I, encara més, tampoc no queda clar com la reducció de les addiccions finançaria el mur.