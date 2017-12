“El mercat de Nadal de Berlín és ara el lloc més segur d’Alemanya”

La temporada nadalenca a Berlín és a ple rendiment a la vuitantena de mercats de Nadal que hi ha a a la ciutat. Es calcula que el 2016 uns 85 milions de persones van visitar-ne algun dels 2.500 que hi ha a tot Alemanya, un esdeveniment social i comercial al país. Aquesta popularitat fa que encara sigui més dolorós el record de la tragèdia de fa un any a Berlín. El 19 de desembre Anis Amri, de 24 anys, va segrestar i va assassinar el conductor d’un camió, amb el qual es va estavellar contra el cèntric mercat nadalenc del voltant de l’església en memòria de l’emperador Guillem. A l’atemptat hi van morir 12 persones i una setantena van resultar ferides. Demà el mercat tancarà en homenatge a les víctimes, a qui es recordarà en una celebració religiosa a l’església.

Michael Müller, alcalde socialdemòcrata de Berlín, va admetre que “l’atac ha deixat empremta i moltes persones ja no se senten tan tranquil·les com abans en aquest tipus d’esdeveniments, ja que tenen al cap el patiment de les víctimes”. I va afegir que tot i saber que no hi pot haver seguretat absoluta, no es pot deixar que la “vida en llibertat sigui destruïda”. Sobre les noves mesures de seguretat, Müller afirmava davant els mitjans: “El que es podia fer ja s’ha fet”. Per al dirigent municipal, és normal que els organitzadors dels mercats contribueixin “al gran augment de despeses” per reforçar la seguretat. El resultat és una pujada de preus, tot i que la majoria de comerciants ho neguen.

El Pavel, d’Israel, regenta una parada de menjar i recorda que el dia de l’atac “tot va ser molt ràpid, no se sabia què estava passant”. Explica que “aquest any hi ha més seguretat perquè han posat blocs de ciment, i hi està venint més gent”. Un dels treballadors de seguretat privada, encara que no els està permès parlar amb la premsa, confessa que el mercat és “ara mateix el lloc més segur de tot Alemanya”. També afirma que tot el mercat està vigilat amb càmeres de seguretat i que hi ha diversos agents de policia patrullant de paisà pel perímetre.

Silenci sobre la tragèdia

La Lara treballa en una parada de bufandes. No va viure la tragèdia, però afirma que se sent segura: “No hem de tenir por ni deixar mai que un atemptat així ens atemoreixi o ens impedeixi fer les coses que volem”. Explica que els treballadors del mercat no parlen de l’atemptat tot i admetre que hi ha “massa por”. Quan li preguntem com recorda la tragèdia, una altra dona s’estima més no reviure-la i opta pel silenci.

El Detlef ve d’Hamburg per la “curiositat”, admet. No és un habitual d’aquest tipus de mercats i li crida l’atenció tanta presència policial, que valora positivament. Tot i que es mantenen en segon pla, li impacta veure agents amb metralladores. Confessa, però, que no se sent “més segur” i creu que des de l’any passat “hi ha la sensació que un atemptat semblant podria repetir-se” en qualsevol lloc.

Una dona gran espera el seu marit asseguda en un banc al costat del lloc on es va estavellar el camió. La parella ha vingut de vacances des d’Israel i també se sent segura. “Al nostre país estem acostumats a viure en alerta, i aquí tot està tranquil”, apunta l’home.

La Nicole treballa en una paradeta d’embotits. El dia de l’atemptat feia festa però la tornada a la feina va ser “estremidora”. Però cal tirar endavant, diu, per superar el dolor, i assegura que la seva voluntat és “continuar amb les tasques quotidianes, tant com sigui possible”.

L’Andrés és de Mèxic i l’Angélica, de Colòmbia, i estan fent una ruta pels mercats berlinesos. El dia anterior va ser el torn del de Postdamer Platz, on “hi havia molts policies”, explica la dona. També diu que tanta arma i agents pels carrers, més que tranquil·litzar-la, augmenta la seva inquietud perquè li recorda “la probabilitat que torni a passar”. Al seu company, en canvi, la seguretat li dona més confiança.

Mentre despatxa a la seva parada de menjar, l’Irma explica que aquest any “hi ha força clients”, alguns dels quals encara parlen del que va passar fa un any. Amb tot, la venedora diu que “no es pot continuar de dol” i, en aquest sentit, recomana vèncer la tristor i fugir del sentiment de por. Un altre treballador d’un lloc de salsitxes assegura que no estaria treballant al mercat si no se sentís segur.