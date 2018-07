Una mare ha esperat quatre mesos per poder tornar a abraçar el seu fill. Una altra, tres mesos abans de tornar a veure la seva filla. Les trobades entre mares i fills separats a la frontera s'han dut a terme a Phoenix en compliment de la sentència judicial i en totes elles sobrevolava el temor per una possible reacció adversa de la canalla. "No em va reconèixer", ha explicat Mirce Alba López, de 31 anys, sobre l'Ederson, el seu fill de 3. "La meva alegria es va convertir en tristesa".

Milka Paz, de 35 anys, va tenir la mateixa experiència amb la Darly, de 3 anys, que va cridar i intentar evitar l'abraçada de la mare. "Estimo la senyora, vull senyora", cridava la nena, amb referència a la treballadora social de l'alberg en què va viure des que van ser separades per agents federals dels Estats Units, a la frontera sud d'aquest país.

Aquestes reunions s'han succeït després que el govern de Donald Trump anunciés que alliberaria centenars de famílies migrants amb grillons electrònics, de manera que torna a la política de captures i alliberaments que el mandatari havia promès eliminar l'any passat. Davant de les ordres judicials que restringeixen les detencions migratòries, els funcionaris federals van dir que no poden mantenir retingudes totes les famílies arrestades. A més, han afirmat que tampoc suggeriran que es formulin càrrecs penals immediats contra els adults que entren als Estats Units acompanyats de menors.

Els funcionaris haurien d'haver acabat dimarts passat la reunificació de 102 nens menors de cinc anys amb els seus pares, però només se'n van fer un terç. Hi ha una altra data límit, el dia 26, per reunir tots els menors, sense distinció d'edat, amb els pares.

Les reunions que sí que es van fer van ser caòtiques i a Phoenix al caos s'hi va sumar la confusió i el dolor emocional de mares com Mirce Alba López i Milka Paz. A l'estació d'autobusos, els seus fills van començar a referir-se entre ells com a germà i germana, però durant el dia no van usar la paraula 'mama' amb les dones que les abraçaven. La Darly, que ja havia après a fer servir el lavabo abans de la separació, va tornar a haver d'usar bolquers. L'Ederson insistia a menjar sol uns Doritos.

"Vull anar-me'n amb la meva germaneta", deia, i assenyalant la Carmen, de 13 mesos, en braços de Denis Espinoza, el pare hondureny alliberat amb el grilló 20 dies després de la separació. "Mira –deia López, la mare de l'Ederson, amb pena– creu que aquests són els seus germans".

El procés ha evidenciat com de traumàtica és la separació per la política de tolerància zero contra la migració que impulsa Donald Trump. A un pare hondureny a qui li van advertir quan va creuar la frontera que podria ser separat del seu fill li van donar l'oportunitat d'explicar-li al nen què passaria. Quan un temps després es van retrobar, el petit va connectar de seguida, rient i preguntant amb total tranquil·litat.

Però la història va ser una altra per a un pare a qui no li van deixar avisar el seu fill de tres anys que els separarien. Abril Valdés, advocada en els dos casos, va dir que aquest nen va deixar de parlar així que va ser retingut. Quan es van reunir, en una oficina migratòria a Michigan, el petit gairebé no va pronunciar cap paraula i va rebutjar fins i tot les joguines que li oferien. "Crec que té alguna cosa d'estrès posttraumàtic", sosté la lletrada.