Mèxic es reactiva amb dubtes sobre els contagis reals

El soroll del trànsit ha tornat a les cases que rodegen el passeig de la Reforma de Ciutat de Mèxic, després de 69 dies de confinament voluntari. Per la principal avinguda de la capital, dissabte van desfilar ciutadans amb cotxe en protesta per la gestió del president Andrés Manuel López Obrador. La marxa, que es va repetir en unes quantes ciutats més, va ser l'última del Mèxic confinat. I la primera de la nova normalitat pot ser la dels sanitaris. Un grup de metges han convocat una gran protesta per a l'1 de juliol. Es queixen que el govern els ha abandonat davant el covid-19 amb mascaretes transparents a contrallum i que es trenquen fàcilment.

Des del principi dels contagis, infermeres i metges han denunciat insults i atacs amb lleixiu o cafè calent. Només els faltava que s’hi afegissin els atacs de López Obrador. Al principi de maig va dir que el primer que pregunten els metges és "què tens, de béns?", insinuant que només busquen enriquir-se. Arran de la lògica polèmica, es va haver de disculpar. “No volem aplaudiments”, diu la doctora Georgina Magaña a l’ARA. “Només respecte. Estem perdent gent valuosíssima que ens ha costat anys formar”, afegeix aquesta intensivista que ha treballat en hospitals covid.

Un de cada nou contagis és de sanitaris, segons un recompte oficial que suma 90.664 casos confirmats i 9.930 morts al país. El portaveu del govern sobre la pandèmia, l'epidemiòleg Hugo López-Gatell, deia que ja es començava a observar una tendència a la baixa a l’àrea metropolitana de Ciutat de Mèxic, on hi ha la meitat dels contagis, i encara "es confirmen més de 3.000 casos nous diaris".

Sistema de colors

Avui dilluns l'entrada a la nova normalitat s'ha fet amb un sistema de semàfors que indiquen, setmanalment i amb colors, quines activitats es poden fer en cada estat federat. Ara estan tots en vermell menys un. Per tant, només tornen a la feina els treballadors de les activitats considerades essencials a partir d'ara: construcció, mineria i fabricació de vehicles. Però al país es mantenen els dubtes sobre el control real de la pandèmia que té el govern. A Mèxic es fan 0,03 proves PCR per mil habitants. Res sorprenent perquè l’executiu ha renunciat obertament a fer tests massius. "És un malbaratament de temps, esforços i recursos enfocar les bateries a un intent irrealitzable de comptar tots els casos", assegura López-Gatell.

La dispersió del virus es controla amb un model sentinella. Només es fan proves PCR al 10% dels casos lleus (ambulatoris) i en un grup de 475 centres que es consideren representatius del país. A partir d'aquí s'estima el total de persones que estan passant la malaltia a casa, com si fos una enquesta d'opinió. En canvi es fa la prova a tothom ingressat en un hospital. El resultat és una xifra de casos oficial entre 8 i 25 vegades inferior a la que s'estima que és la realitat.

Diversos epidemiòlegs coincideixen a dir que aquest sistema és útil però com a complement, perquè implica una postura passiva del govern. "Necessitem detectar els casos i aïllar-los. Arriben casos greus als hospitals i no se'ls està tractant a temps. Això està augmentant la taxa de mortalitat", assegura l'investigador mexicà de la Universitat de l'Estat de Geòrgia (EUA) Gerardo Chowell. Sobre les morts per covid-19 també hi ha dubtes. Un mitjà local va publicar que a Ciutat de Mèxic les defuncions oficials representaven una quarta part del total. "La conseqüència directa de subestimar els contagis és sobreestimar la letalitat", assegura el portaveu del govern.

López-Gatell, net d'un tarragoní exiliat de la Guerra Civil, diu que s'ha doblegat la corba. El mateix optimisme mostra López Obrador. "Ja s'ha domat la pandèmia, ja s'ha allunyat el risc de saturació d'hospitals –diu el president–. No és com diu la premsa groga. Mèxic ha sabut encarar la pandèmia i estem millor que uns altres països”. Al president no se l'ha vist mai amb mascareta i ha fet posar les mans al cap l'opinió pública reprenent la seva gira pel país, amb un viatge al sud, a Cancun. “Necessitem tornar a poc a poc a la nova normalitat”, deia, en un país on sis de cada deu treballadors viuen en la informalitat. “En el pitjor dels escenaris estaríem tenint un pic prolongat”, subratlla la doctora Magaña: “Si la reobertura coincideix amb una segona onada de contagis serà terrible”.