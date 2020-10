Els micros se silenciaran en els torns de paraula del pròxim debat entre Trump i Biden

El president Donald Trump tindrà el microfon en silenci mentre Joe Biden parli en l'últim debat presidencial, que tindrà lloc aquest dijous. La comissió organizadora dels debats no vol que es torni a repetir la imatge lamentable del primer i únic debat fins ara entre els dos candidats a la presidència, quan Trump no va parar d'interrompre Biden mentre parlava. Per evitar-ho, ha decidit noves normes per a aquest últim debat, com la de silenciar els microfons quan l'oponent estigui fent la seva resposta de dos minuts a la pregunta del moderador. Després d'aquesta resposta, els micros es tornaran a obrir per poder encetar el debat dialogat entre els dos.

El primer debat presidencial, el passat 29 de setembre, va ser el més caòtic i agressiu que es recorda en la història dels debats presidencials nord-americans, amb un Trump a l'ofensiva que interrompia constantment a Biden, però també insults que venien de les dues bandes, ja que Biden també va dir al president "racista" i "pallasso".

Després d'aquella traumàtica experiència, la Comissió dels Debats Presidencials ha emès aquest dilluns les normes per al pròxim debat, que tindrà lloc aquest dijous moderat per la presentadora de l'informatiu de la NBC Kristen Welker. Trump ha titllat repetidament Welker d'"injusta" cap a ell i l'ha acusat de ser part dels mitjans que considera " fake news".

Welker, com a moderadora, és qui té la potestat d'escollit els temes que es debatran durant el cara a cara presidencial, i a Trump tampoc no li ha agradat gens la selecció. Aquest dilluns, l'equip del president va enviar una carta als organitzadors del debat per protestar perquè s'hagi deixat fora de les temàtiques a debatre la política exterior, un fet que consideren un intent de fer un favor a Biden. El mateix Biden ha respost a les queixes de Trump i li ha retret que estigui intentant no haver de respondre per la seva nefasta gestió de la pandèmia del covid-19.

Els temes escollits per a aquest debat, amb 15 minuts de temps per a cadascun i un total de 90 minuts, són les famílies nord-americanes, la raça als Estats Units, el canvi climàtic, la seguretat nacional i el lideratge . Serà l'últim dels debats abans de les presidencials del 3 de novembre, però no haurà estat el tercer, com estava previst, sinó el segon, ja que Trump es va negar a fer el segon cara a cara de forma virtual, com proposaven els organitzadors per evitar contagis, ja que el president havia donat positiu per covid-19 uns dies abans. Aquella segona trobada al final es va resoldre amb debats respectius amb votants de cadascun dels candidats per separat.

"Els absurds de la Comissió pro-Biden han convertit tota la temporada de debats en un fiasco i no m'estranya gens ni mica, perquè el públic ha perdut la fe en la seva objectivitat", ha escrit el cap de campanya de Trump, Bill Stepien. El mateix Trump, en un míting a Arizona aquesta matinada, ha tornat a acusar Welker de ser una "demòcrata radical".

Més crítiques a Fauci

Però la del debat no ha estat l'única polèmica en què s'ha embrancat Donald Trump en les últimes hores. També ha continuat amb la seva campanya d'atacs contra el cap científic de la Casa Blanca, Anthony Fauci, amb dos tuits en què li ha retret que "digui que la Casa Blanca no el deixa anar a la televisió" i tot i així "sembli tenir més temps de pantalla que ningú des de Bob Hope". "El Tony hauria de deixar de portar la mascareta dels Washington Nationals per dos motius. El primer, que no està a l'altura dels estàndards que hauria de mostrar. El segon, que em segueix recordant que el Tony va fer potser el pitjor llançament de la història del beisbol!", ha afegit en un segon tuit.

