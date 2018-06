Els 238 migrants rescatats per Lifeline desembarquen per fi a Malta

Sis dies i sis nits. És el temps que han passat en alta mar els 238 migrants -entre ells quatre menors- rescatats per l’ONG alemanya Lifeline, i que finalment ahir van poder desembarcar al port de La Valletta, a Malta, després d’un periple que ha sigut un autèntic malson. Membres de protecció civil i altres autoritats esperaven els migrants al port, on alguns espontanis es van reunir per aplaudir -literalment- l’arribada del vaixell. “Som antifeixistes!”, va clamar per la seva banda la tripulació de la nau abans de desembarcar.

Els migrants a bord del vaixell humanitari van sortir de les costes líbies en una pastera rudimentària el 20 de juny a la nit, van ser salvats per Lifeline l’endemà i des d’aleshores han sigut a alta mar mentre els dirigents europeus discutien -en terra ferma- què havien de fer amb ells. Ni Itàlia ni Malta estaven disposades a permetre el desembarcament del vaixell. Finalment ahir, però, l’embarcació va arribar al port maltès de La Valletta a les 19.38 hores, després que vuit estats membres de la UE -Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal, França, Bèlgica, Holanda i Malta mateixa- acordessin “repartir-se” els migrants que tinguin dret a asil, segons va informar el primer ministre de Malta, Joseph Muscat, en una roda de premsa que va fer al matí. Els que no tinguin dret a protecció internacional -perquè no se’ls considera refugiats, sinó immigrants econòmics-“no seran acollits”, va assegurar Muscat, però no va especificar què en faran: si se’ls repatriarà i, si és així, com.

“Finalment hem arribat a port! Feu donatius per a la pròxima missió de rescat”, va escriure Lifeline a Twitter quan la seva nau de 30 metres d’eslora va entrar al port, deixant entendre que l’ONG alemanya té la clara intenció de continuar salvant persones en alta mar. Passi el que passi. El govern maltès, però, ja va advertir ahir, abans que el vaixell atraqués, que l’embarcació seria immobilitzada, i la seva tripulació identificada. El govern italià -amb el seu ministre de l’Interior, Matteo Salvini, al capdavant- assegura que Lifeline va incomplir les ordres del Centre de Coordinació de Rescat Marítim de Roma. En canvi, el cofundador de Lifeline, Axel Steier, va afirmar ahir a través d’un comunicat que aquestes acusacions són falses. “L’única ordre que el vaixell va desobeir va ser la de lliurar la gent [en referència als migrants] a l’anomenada guàrdia costanera líbia, perquè això hauria anat en contra de la Convenció de Ginebra”, va justificar en el seu escrit. Steier també va destacar que les autoritats líbies volien retornar els migrants a Trípoli, que “no és un port segur”. “Lifeline obeirà totes les instruccions que rebi de les diferents autoritats marítimes sempre que s’ajustin a les lleis internacionals”, va concloure.