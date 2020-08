El ministeri de l'Interior rus investiga el possible enverinament de Navalni

El ministeri de l'Interior rus ha obert una investigació sobre el possible enverinament del líder opositor Aleksei Navalni, que continua en coma a l'hospital La Charité de Berlín des que dijous passat es va trobar malament de sobte mentre viatjava en un vol de la ciutat siberiana d'Omsk a Moscou. Pocs minuts abans havia pres un te a la cafeteria de l'aeroport, abans d'embarcar.

Segons un comunicat difós aquest dijous per la Fiscalia de Transports de Sibèria, la policia va iniciar una indagació prèvia el mateix dijous que el líder opositor rus va ser ingressat d'urgència a l'hospital d'Omsk. Això contradiu la versió del Kremlin, el portaveu del qual, Dmitri Peskov, va descartar dimarts obrir una investigació criminal sobre el suposat enverinament de Navalni al·legant que encara no està clar que l'opositor rus fos víctima d'un atac deliberat.

Proves recollides

La policia ja ha revisat de moment l'hotel on Navalni es va allotjar a Sibèria, i tots els llocs que va visitar i pels quals va passar, segons detalla el comunicat de la Fiscalia. "S'han requisat més de 100 objectes que poden servir de prova. També s'han analitzat les dades de les càmeres de vigilància. El departament de criminalística està duent a terme més de 20 investigacions, tant de medicina legal com biològiques o fisicoquímiques", afegeix l'escrit. Malgrat això, el ministeri de l'Interior rus assegura que, després d'analitzar totes les proves recollides fins ara, "no s'ha detectat cap substància d'acció forta o narcòtica" que pogués afectar Navalni.

D'altra banda, un dels creadors de la substància tòxica Novitxok, Vladímir Úglev, descarta que el líder opositor rus hagi estat enverinat amb aquest tipus de substància. Segons ha explicat, el Novitxok té un efecte momentani, ja que el seu objectiu és causar la baixa "en el transcurs de 10 minuts, fins i tot després d'un contacte cutani". "Navalni hauria mort assegut a la mateixa taula on va prendre el te", ha indicat. L'expert també recorda que l'ús d'una substància d'aquest tipus en una cafeteria o restaurant podria afectar el mateix enverinador.

L'hospital La Charité, on Navalni continua ingressat a Berlín, va informar dilluns a través d'un comunicat que tot apunta que el líder opositor rus va ser enverinat, i que el seu estat de salut és greu però la seva vida no corre perill. "Les proves clíniques indiquen una intoxicació amb una substància que pertany al grup d'inhibidors de colinesterasa", deia el comunicat. Els inhibidors de colinesterasa es fan servir per a teràpies contra l'Alzheimer, però també poden provocar una tensió muscular permanent.