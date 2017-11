Una membre del govern britànic acusa d'assetjament l'exministre dimitit

Abús de poder per obtenir favors sexuals? Tota una cultura política en entredit? El parlament de Westminster, una vegada més, al centre de l'huracà. Una tempesta que arriba a afectar, fins i tot, l''speaker' (el president) de la cambra. De retruc, a més, tothom fa llenya de l'arbre caigut. La sobtada dimissió aquest dimecres del ministre de defensa britànic, Michael Fallon, per "no haver estat a l'alçada de les expectatives", segons les seves paraules, ha acabat per obrir la caixa de Pandora de l'assetjament sexual i ha mostrat la veritable dimensió del problema.

El diari 'The Sun' ha publicat aquest divendres que la líder conservadora dels Comuns, Andrea Leadsom, col·lega de Fallon al govern de Theresa May, hauria forçat la seva renúncia després de donar a conèixer privadament a la 'premier' que l'ex ministre li va etzibar comentaris obscens mentre tots dos formaven part d'un comitè parlamentari del Tresor, entre 2010 i 2012. "Tinc les mans molt fredes", va comentar Leadson durant una sessió. "Jo sé un lloc ben calent on pots posar-les", li va etzibar l'ex ministre. Leadson també ha denunciat més comentaris de Fallon de caràcter sexual sobre altres membres del mateix comitè i del pública que atenia a les sessions.

Després que es conegués aquest dilluns l'episodi en què Fallon va tocar el genoll de la periodista Julia Hartley-Brewer fa quinze anys, Downing Street, a diferència que en altres casos d'assetjament sexual, com el que afecta el número 2 del govern, Damian Green, no va ordenar cap investigació. Arran d'això Leadson va exigir la renúncia de Fallon a Theresa May. El diari explica que la primera ministra li va oferir a Fallon la possibilitat de dimitir abans que ella es veiés obligada a cessar-lo.

D'altra banda, el Partit Laborista ha suspès de militància el parlamentari Kelvin Hopkins, de 76 anys, per assetjament a una jove treballadora de la formació. Una denúncia que s'afegeix a una altra de violació de la també treballadora del partit Bex Bailey, de 25 anys, que aquest dimarts ho va denunciar al programa de BBC 4 Radio PM . Els fets es van produir quan tenia 19 anys i dos després els va voler denunciar a una comissió interna, però l’oficial que la va atendre li va aconsellar no fer-ho perquè podria perjudicar la seva carrera política.

El cas de Hopkins és semblant. Ava Etemadzadeh, de 27 anys, ha posat en coneixement públic els missatges sexuals rebuts per part de Hopkins en diferents moments de l'any passat. També durant un acte a la Universitat d'Essex l'any 2013, el diputat la va abraçar i s'hauria fregat l'entrecuix contra la denunciant. El gener del 2016 la treballadora va portar el cas al partit però ningú no va actuar. Aquest dijous al vespre, però, Hopkins ha estat suspès de militància.

"Una qüestió de dones"

Tot el sistema està en entredit. De fet, la premsa britànica informa aquest matí que dos terços de les 627 queixes sobre assetjament sexual elevades als diferents organismes de control van ser refusades per haver estat presentades per correu electrònic, telèfon o verbalment. El Comissionat dels Estàndards parlamentaris només van admetre a tràmit 143 denúncies de les quals 20 es van investigar.

Qui no s'ha escapat a les crítiques tampoc ha estat John Bercow, l''speaker' dels Comuns. La parlamentària laborista Rachel Maskell l'ha acusat d'haver ignorat fins ara la situació per tractar-se, només, "d'una qüestió de dones".