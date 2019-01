El ministre d'Exteriors britànic admet la possibilitat de retardar la data del Brexit

Era un secret de domini públic que fa setmanes que omple els passadissos de Westminster. Londres potser haurà de retardar la data de sortida de la Unió Europea (UE), prevista inicialment per al 29 de març. I per primer cop aquest dijous ho ha admès un ministre del govern de Theresa May, en concret el d'Exteriors, Jeremy Hunt.

En declaracions al programa 'Today', de BBC Radio4, el cap de la diplomàcia del Regne Unit s'ha pràcticament vençut a l'evidència. "Crec que això [retardar la data de sortida] dependrà del temps que prengui aquest procés [la nova negociació que May vol obrir amb Brussel·les]. I crec que és cert que si acabem d'aprovar un acord en els dies previs al 29 de març podríem necessitar més temps per aprovar una legislació crítica. Però si podem avançar més aviat, això podria no ser necessari. No podem saber en aquesta etapa exactament quins d'aquests escenaris tindran lloc".

Un informe demolidor

El Regne Unit no està preparat per sortir de la UE sense acord

Les declaracions de Hunt coincideixen amb la publicació, també aquest dijous al matí, d'un informe de l'Institute for Government que sosté que el Regne Unit no està de cap manera preparat que marxar de la Unió sense haver ratificat un acord amb els encara socis de Brusse·les. L'acceptació d'aquest acord, però, i la hipotètica llum verda de Westminster, dependrà de la voluntat de Brussel·les de substituir el pacte ja segellat el 25 de novembre per un de nou, com dimarts va demanar May, després que el Parlament aprovés una moció en aquest sentit. Vint-i-quatre hores després, però, la resposta de la UE no podia ser ni més contundent, ni més clara, ni més unànime. El pacte de divorci no es toca. En tot cas, la declaració política podria modificar-se. Res més.

La raó que Hunt ha apuntat per al possible retard en la data de sortida és la necessitat d'adaptar legislació clau europea a la britànica. I en els menys de 60 dies que queden per arribar al 29 de març no hi ha temps material perquè vuit lleis, des de la de comerç fins a la d'immigració, puguin superar tots els tràmits parlamentaris que calen perquè entrin en vigor. Es tractaria, doncs, d'un retard "tècnic", en paraules del ministre. El gran risc per a May, però, és que un retard de setmanes passi a ser de mesos, davant la realitat que descriu en el seu informe l'Institute for Government.

Brussel·les, de fet, té bastant apamat que Londres, per una raó o per una altra, per raons tècniques o per por de la catàstrofe que suposaria sortir sense acord, sol·licitarà la prolongació. La hipòtesi més factible, sempre que finalment s'arribi a un acord entre les dues parts, és que demanés l'extensió fins al 30 de juny, dos dies abans que el nou Parlament europeu, sorgit de les eleccions de finals de maig, es reuneixi per primera vegada.

D'altra banda, que tots els indicis apunten al retard ho confirma el fet que aquest dijous al matí els diputats han sabut que, molt probablement, es quedaran sense el tradicional descans que tenen cada tercera setmana del mes de febrer.

En aquest context, la tàctica que intenta ara utilitzar Theresa May és la mateixa de sempre. Arribar a finals de març i posar els diputats en la disjuntiva d'aprovar el seu acord o bé de sortir de la UE sense. Una jugada de molt alt risc.