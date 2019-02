El ministre d'Exteriors iranià que va negociar el pacte nuclear dimiteix per sorpresa

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Javad Zarif, que va impulsar el pacte nuclear amb Occident, ha presentat la seva dimissió per sorpresa. El veterà diplomàtic ha justificat la seva decisió per la lluita interna que hi ha als partits i faccions a l'Iran, que ha titllat de "verí mortal" per a la seva feina a la cartera d'Afers Estrangers.

Zarif va informar sobre la seva renúncia dilluns a la nit a través d'Instagram. L'anunci va provocar la caiguda de la borsa iraniana i que el sector reformista reaccionés ràpidament demanant al president iranià, Hassan Rouhani, que no accepti la dimissió en un moment especialment crític, quan els Estats Units han abandonat el pacte nuclear i ha imposat noves sancions contra Teheran.

En una entrevista publicada aquest dimarts al diari 'Jomhuri Eslami', el ministre d'Exteriors explica que les lluites internes dificulten la seva feina en matèria de política exterior, deixant entendre que dimiteix per pressions dels sectors més conservadors pel seu rol en la negociació del pacte nuclear del 2015.

"Primer hem de separar la nostra política exterior dels assumptes del partit i de les lluites entre faccions", ha dit Zarif. "És un verí mortal per a la política exterior que aquesta política es converteixi un tema de lluita al partit i de les diferents faccions", ha insistit el ministre.

El cap de personal de Rouhani, Mahmud Vaezi, ha rebutjat informacions que asseguraven que el president iranià hauria acceptat la renúncia del ministre d'Exteriors. "Per al doctor Rouhani, la República Islàmica de l'Iran només té una política d'exteriors i un únic ministre d'Afers Estrangers", ha destacat.

Possible crisi internacional

La majoria dels parlamentaris també han signat una resolució demanant a Zarif que continuï en el càrrec, i fins i tot ha corregut la veu que diplomàtics iranians d'arreu del món amenaçaven amb dimitir en solidaritat amb el ministre d'Exteriors, cosa que provocaria una crisi internacional.

En la renúncia, Zarif es disculpa per haver-la anunciat amb tan poc temps d'antelació, però assegura que es veu "incapaç de continuar servint" el govern. Algunes fonts consideren que el ministre d'Exteriors ha decidit dimitir del càrrec després que aquest dilluns fos exclòs d'una reunió que el president iranià va mantenir amb el seu homòleg sirià, Baixar al-Assad, que per sorpresa va viatjar a Teheran.