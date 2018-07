El ministre de l'Interior alemany fa broma amb la migració

El ministre de l'Interior alemany, el bavarès Horst Seehofer, que va desafiar la cancellera Angela Merkel per aconseguir controls més estrictes d'immigració, ha assenyalat aquest dimarts amb satisfacció la coincidència del seu 69è aniversari amb la deportació de 69 afganesos. "No ho vaig demanar jo", ha matisat per continuar respondre a una suposada broma que l'expulsió dels migrants pogués ser un regal.

Seehofer ha presentat el seu Pla Director de Migració amb l'esperança de gravar el seu segell de política fèrria sobre el control de fronteres i migració per acabar d'enterrar la gestió impulsada per la cancellera Merkel de portes obertes arran de la crisi de refugiats de l'estiu del 2015. Seehofer està en plena campanya electoral perquè la seva Unió Social Cristiana (CSU) s'examina a les eleccions de Baviera a la tardor i té en la ultradretana Alternativa per Alemanya la gran rival, amb un missatge antiimmigració que l'ha portat al Parlament federal en les eleccions del setembre de l'any passat.

Seehofer vol presentar-se amb la feina feta a Baviera i reclamar la paternitat de la mà dura i de l'augment del ritme de deportacions de sol·licitants d'asil rebutjats. Els 69 afganesos deportats pel seu 69è aniversari són una mostra que la nova directriu funciona. La xifra, ha dit,"està molt per sobre dels nivells anteriors".

El Pla Director presentat no és el que el ministre va prometre i que tenia el suport de la coalició de Berlín, en què juntament amb la CDU de Merkel i els bavaresos de Seehofer hi ha els socialdemòcrates, disgustats amb el text del titular d'Interior.

El pla, per exemple, segueix utilitzant el concepte "centres de trànsit", en lloc de l'acordat amb els socialdemòcrates de "centres de transferència", per a les instal·lacions a la frontera on es revisarà si els immigrants tenen possibilitats de demanar asil o si ja estan registrats en un altre país europeu. A més, el document diu que al límit amb Àustria es posarà en marxa un nou "règim fronterer", malgrat que l'acord del 5 de juliol entre tots els socis de govern ho rebutjava.

Hi ha altres punts que poden ser motiu de fricció, com el que indica que els peticionaris d'asil hauran de contribuir a pagar les costes dels seus processos judicials (en cas que recorrin resolucions de l'Oficina Federal per a les Migracions i els Refugiats) i el que proposa denegar les demandes d'asil als que viatgin als seus països d'origen durant la tramitació.