El ministre de l'Interior francès es desentén del cas Benalla

A més a més, ha explicat que com que el seu cap de gabinet li va dir que des del departament de presidència s'havia sancionat Benalla, ell ja no hi podia fer res i se'n va desentendre. "Els fets estaven sent estudiats en el nivell adequat", ha subratllat el responsable d'Interior, que ha afegit que des de llavors ja no se'n va ocupar més i que ni tan sols va tractar el tema amb Macron.

Sobre els retrets de l'oposició per no informar del cas a la justícia, que ha imputat Benalla i quatre persones més, ha assenyalat que "no és al ministre a qui correspon fer-ho". D'altra banda, va insistir a condemnar "amb tota la fermesa" l'agressió contra els manifestants, un fet que "és inadmissible".

El cap de la policia de París, Michel Delpuech, també ha comparegut a la comissió d'investigació aquest dilluns i ha sostingut que darrere del cas Benalla hi havia "excessos individuals inacceptables, condemnats, enmig d'un amiguisme poc saludable", cosa que "òbviament no té conseqüències a la seu de la policia".

Una nova crisi per a Macron

Macron encara no s'ha pronunciat públicament fins ara sobre l'escàndol que l'esquitxa de manera directa, però a través de diversos membres del govern ha fet saber que considera "totalment escandalós" i "inacceptable" el que va fer el seu empleat l'1 de maig. Segons el secretari d'Estat de Relacions amb el Parlament, Christophe Castaner, el president vol tenir una visió global i reorganitzar la seva administració abans de pronunciar-se.

Alexandre Benalla, que havia sigut el màxim guardaespatlles de Macron durant la campanya electoral de l'any passat, va ser acomiadat divendres passat i s'enfronta a diversos càrrecs. Ha sigut acusat d'assalt amb un còmplice interferint en treballs policials, suplantació d'un oficial de policia i recepció de material de vigilància il·legalment.

L'exguardaespatlles, per la seva banda ha denunciat aquest dilluns a través dels seus advocats "l'ús mediàtic" que s'està fent del seu cas amb l'objectiu de danyar la imatge del president. "El senyor Benalla està atònit per l'ús mediàtic i polític de la seva acció l'1 de maig del 2018 contra dos esvalotadors que agredien als policies", han explicat els advocats en un comunicat enviat a la televisió TF1, en el que es queixen de que amb l'atac a l'antic responsable de seguretat de l'Eliseu "es busca fer mal a la presidència".

Els lletrats han afirmat que Benalla no tenia intenció d'intervenir i que el comportament de dos individus "particularment violents" li va semblar que "desbordava les capacitats operatives dels policies". Els advocats també han explicat que Benalla va actuar emparant-se en l'article 73 del procediment penal, que estipula que tot ciutadà ha d'assistir a la policia en cas de necessitat.