El primer ministre libanès reapareix a Riad saludant al rei saudita

260x366 El primer ministre libanès saluda al rei de l'Aràbia Saudita. REUTERS El primer ministre libanès saluda al rei de l'Aràbia Saudita. REUTERS

El primer ministre libanès, el sunnita Saad Hariri, ha reaparegut després de dies sense saber sobre el seu parador. La televisió oficial saudita ha emès imatges del primer ministre a l'aeroport de Riad, rebent al rei saudita Salman bin Abdelaziz, que tornava d'un viatge a la ciutat santa de Medina. En concret, a les imatges difoses, es veu com Hariri dona la mà al monarca i aquest li saluda amb un somriure.

Hariri va dimitir del seu càrrec el passat 4 de novembre quan es trobava de viatge a l'Aràbia Saudita, cosa que va generar una gran confusió al Líban i ha augmentat la tensió entre l'Aràbia Saudita i l'Iran, país que protegeix xiïta libanès Hezbol·lah.

Alguns grups polítics consideren que Hariri es troba retingut a l'Aràbia Saudita contra la seva voluntat. El president libanès, Michel Aoun, encara no ha decidit si accepta o no la renúncia de Hariri com a primer ministre. Aquest, en el moment d'anunciar la seva dimissió, va confessar que existien plans per assassinar-li i va acusar l'Iran d'interferir en afers del govern i de la vida política del Líban.

En canvi, el màxim dirigent del grup xiïta Hezbol·là, Hassan Nasral·là, va acusar divendres l'Aràbia Saudita de tenir retingut el primer ministre i d'impedir-li tornar al Líban.

El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida perquè no augmenti la tensió entre Riad i Teheran i s'eviti un nou conflicte al Pròxim Orient.