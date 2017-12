El misteri dels peus

260x366 El tretzè peu localitzat en una dècada a les platges de l'oest del Canadà. / 'THE NEW YORK TIMES' El tretzè peu localitzat en una dècada a les platges de l'oest del Canadà. / 'THE NEW YORK TIMES'

L es marees excepcionalment altes en aquesta època de l'any a la província canadenca la Colúmbia Britànica poden convertir la rocosa costa oest de l'illa de Vancouver en un cementiri. Els ossos de balenes grises, lleons marins i orquídies arriben a terra, acumulant-se a la platja a la vora de les fulles caigudes per la tardor.



Però fa pocs dies, Taz, un Rottweiler de sis anys, es va bolcar amb un os embolicat amb algues. Taz va sortir corrent quan anava al costat del seu propietari, Mike Johns, per inspeccionar-lo, ensumant una peça que va sortir a la platja del poble de Jordan River.



Els seus instints eren correctes. Johns el va seguir i va netejar-li les algues. La sorpresa va ser descobrir que el seu gos havia trobat una tíbia i un peroné units a un peu humà esquerre amb un mitjó blanc calçat en una sabatilla negra.



En qualsevol altra part del món, una sabatilla d'esport amb un peu humà a terra podria ser un descobriment aterrador, suficient per espantar els residents i pensar en un assassinat o assassí en sèrie. Però no a la Colúmbia Britànica, on aquests descobriments s'han tornat comuns. El de Taz va ser el tretzè peu que s'ha trobat des del 2007. "És només una cosa estranya", treu ferro Johns, de 56 anys, que viu a Jordan River, un poble de 'surfers' a uns 70 quilòmetres al sud-oest de la ciutat de Vancouver.



Johns va dir que va trucar a la policia i després va utilitzar un bastó per recollir les restes de la cama i se la va endur a casa, on la va tancar en el seu hivernacle. Va pensar que si la deixava a la platja, l'oceà se l'hauria endut mar endins o hagués pogut ser caçat per un altre gos o un dels ocells que habiten a la zona.



La Policia Muntada del Canadà va recuperar les restes l'endemà, segons han explicat les autoritats, i estan sent inspeccionades pel Servei de Coroners de la Colúmbia Britànica. "Intentarem obtenir una mostra d'ADN", afirma Andy Watson, un portaveu del servei.



Durant els mesos d'hivern, Columbia Britànica experimenta el que es coneixen com a "marejades del rei", marees excepcionalment altes que poden causar inundacions costaneres. Les marees, juntament amb forts corrents i el fet que les sabates floten fàcilment, fan que les restes puguin pertànyer a algú tan del nord d'Alaska o al sud d'Oregon, als Estats Units, apunta Watson. En tot cas, la recerca no es limitarà només al Canadà, va indicar el portaveu, per a qui encara és massa aviat per determinar la causa de la mort del propietari del peu.



Des que es va descobrir el primer peu a l'agost del 2007, els casos han cridat l'atenció i la imaginació dels canadencs¡. Al juliol del 2008, es van recuperar cinc peus a l'Estret de Geòrgia. El peu número 12 es va descobrir al febrer del 2016, un peu dret en una sabatilla de bàsquet New Balance de color negre i blau que es va trobar a uns 20 quilòmetres a l'oest del descobriment 13. (Un peu descobert el 2008 va resultar ser un engany).



Al principi, les teories de la gent sobre l'arribada dels peus va aixecar certa histèria lògica. Pensaven que es podria tractar de restes de víctimes d'un accident aeri o de gent que havia caigut per la borda o, que un assassí en sèrie o traficants d'éssers humans les llancessin a les aigües de l'oceà.

Però, en realitat, les explicacions eren molt menys sinistres. Les autoritats han identificat vuit dels 12 peus que pertanyen a sis persones, i cap no va morir pel joc brut.



Joshua Constandinou, propietari d'un cafè proper a la troballa, ha explicat que els residents s'han sorprès ja. "Al principi, semblava més estrany, però ara passa ja tantes vegades!", ha afirmat. "Per mi té sentit que si un cos està a l'oceà i es descompon, queda flotant un turmell enganxat a la tíbia i el peroné", ha ditr Constandinou. "Això és el que estan trobant a les platges", conclou.