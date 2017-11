El misteri del núvol radioactiu que sobrevola Europa

Científics de tot Europa estan desconcertats per un fenomen carregat de misteri: un núvol de contaminació radioactiva que sobrevolava el continent en les últimes setmanes, causat per un núclid anomenat ruteni 106. Els centres de control de França i Alemanya van concloure, a partir dels patrons meteorològics, que la contaminació detectada des de finals de setembre havia sortit del sud de Rússia o del Kazakhstan. “La zona d’alliberament més plausible és entre el Volga i els Urals”, va dir l’Institut de Protecció contra Radiacions i Seguretat Nuclear francès. L’Oficina Federal Alemanya per a la Protecció contra la Radiació també va dir que “Rússia s’ha d’assumir com la regió d’origen de l’alliberament radioactiu”, però Rosatom, la companyia estatal que dirigeix la indústria nuclear russa, ho va negar i va passar la pilota a altres països de l’est i el sud d’Europa.

“Cap de les empreses de la indústria nuclear russa ha registrat nivells de radiació que superin la normativa”, van dir des de Rosatom en un comunicat, i van afegir que la font més probable del vessament era “un dels països de la part oriental de la Unió Europea”, destacant els nivells elevats de radiació a Itàlia, Romania i Ucraïna.

Es va anar dissipant

Tanmateix, la presència d’aquesta substància poc coneguda va provocar malestar per l’amenaça que pogués suposar per a la salut a Europa. És una altra de les preocupacions dels països europeus en relació amb Rússia, i s’afegeix a la crisi a Crimea, annexionada per Moscou el 2014, i els ciberatacs dirigits pel Kremlin.

La detecció de nivells elevats i inexplicables de ruteni 106 des de les estacions de vigilància d’Àustria, França, Alemanya, Itàlia i Suïssa van fer encendre totes les alarmes. Amb tot, a mesura que passaven les setmanes a poc a poc els nivells de contaminació es van anar reduint.

Les agències de seguretat nuclears alemanyes i franceses van concloure que la contaminació no havia amenaçat la salut dels europeus o el mediambient. L’institut francès, tot i així, va destacar que les quantitats de ruteni 106 eren significatives a la zona a prop de l’origen del vessament. Si una contaminació d’aquesta magnitud s’hagués produït a França, van dir, s’hi haurien ordenat mesures de protecció per a les persones que viuen en quilòmetres al voltant.

El ruteni 106, que no es produeix naturalment, s’utilitza per a diversos propòsits, incloent-hi la teràpia per la lluita contra el càncer i com a font d’energia en satèl·lits. Segons els científics europeus, l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica de l’ONU ha investigat si la contaminació la podria haver provocat un satèl·lit que tornés a la Terra, però no en va detectar cap indici.

Les agències també descarten que la contaminació fos causada per un accident en un reactor nuclear, ja que només es va detectar ruteni 106. Jean-Christophe Gariel, de l’agència francesa, es va queixar de la poca col·laboració dels seus homòlegs russos, i va dir que les dues explicacions més probables són que el ruteni 106 sortís d’una instal·lació que tractava combustibles usats o d’una planta que produïa només ruteni.