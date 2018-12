Una misteriosa llum blava encén el cel de Nova York

Una explosió en una planta elèctrica del barri de Queens, a Nova York, ha il·luminat aquesta nit el cel de la ciutat durant més d'un minut mentre se sentia un brunzit. Els veïns, desconcertats pel fenomen, han reaccionat a la xarxa preguntant-se quina era la causa d'aquell cel d'un color tan intens, imaginant fins i tot una invasió alienígena. Segons ha informat el departament de policia de Nova York, "s'està investigant una explosió en un transformador d'una planta elèctrica de Queens", i ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona, situada a l'est de la ciutat.

El fenomen ha desconcertat els novaiorquesos, que han tret el cap per la finestra per presenciar la intensa llum intermitent que ha inundat el cel, on també s'intuïa una columna de fum procedent del lloc de l'explosió, que ha causat un incendi ja controlat.





The sky over NYC was just blue and flashing for like, 5 minutes. And right before it happened all the lights in my apartment flashed. Is it... aliens?? pic.twitter.com/s09cVpbx02