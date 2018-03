Les dones del món clamen pels seus drets: el 8M en imatges

La jornada d'ahir va ser històrica a molts indrets del món, amb protestes a centenars de ciutats per defensar els drets de les dones. L'embranzida del moviment #MeToo impulsat a Hollywood contra l'assetjament sexual i la coordinació internacional gestada arran del moviment 'Ni una menos' llatinoamericà, entre altres, va aconseguir generar una mobilització global, tot i que molt desigual, contra la discriminació de gènere.

Tot i que les mobilitzacions més multitudinàries van ser les de l'estat espanyol, l'únic que va viure també una aturada general, les dones van fer sentir la seva veu amb concentracions i manifestacions a molts països, des de Filipines a l'Aràbia Saudita, passant per Nova York i, especialment, a l'Amèrica Llatina.

540x306 Mobilització de dones als carrers d'Istanbul, a Turquia, el 8 de març de 2018. / Reuters Mobilització de dones als carrers d'Istanbul, a Turquia, el 8 de març de 2018. / Reuters

Entre els concentracions més nombroses s'hi compten les de Turquia, on milers de dones van inundar els carrers d'Istanbul amb les seves reivindicacions, malgrat la pluja. També les dones kurdes del país es van mobilitzar a Diyarbakir, i a la província de Hatay, a prop de la frontera siriana, la protesta es va fer asseient al terra amb les mans lligades amb bufandes, com a mostra de solidaritat amb les dones empresonades a Síria. Algunes també bandejaven banderes, cantant contra el president sirià Baixar al-Assad: "Assassí assassí, evacua les presons".



A Manila, la capital filipina, més d'un miler d'activistes van marxar, cridant contra el president Rodrigo Duterte, a qui titllaven de "macho-fascista" per molts dels seus comentaris i els seus insults a les dones que el critiquen.

540x306 Manifestació de dones a Manila contra el president de Filipines, Rodrigo Duterte, el 8 de març de 2018. / Reuters Manifestació de dones a Manila contra el president de Filipines, Rodrigo Duterte, el 8 de març de 2018. / Reuters

A l'Iran, on en els últims mesos s'han produït protestes contra el vel islàmic obligatori, dones i homes es van reunir davant del Ministeri de Cooperatives, Treball i Benestar Social, cantant eslògans i van penjar els vídeos a les xarxes socials. "No a la desigualtat de gènere, no a les lleis discriminatòries", cantaven.



El Centre per als Drets Humans a l'Iran (CHRI), una ONG amb seu a Nova York, va informar que almenys 12 persones havien estat detingudes en aquesta protesta, segons Reuters, que no havia pogut verificar independentment la informació. Precisament dimecres, la justícia iraniana va sentenciar a dos anys de presó a la dona que havia encapçalat les protestes anti-vel traient-se el mocador en públic.

540x306 Dones saudites celebren el Dia de la Dona fent footing, un dret que acaben d'adquirir, el 8 de març de 2018. / Reuters Dones saudites celebren el Dia de la Dona fent footing, un dret que acaben d'adquirir, el 8 de març de 2018. / Reuters

A l'Aràbia Saudita, un grup de dones també va celebrar el Dia Internacional de la Dona exercint una llibertat adquirida recentment en aquest país: el dret de sortir a fer 'footing'. Amb els seus tradicionals vestits llargs adaptats a l'esport, les dones van recórrer els carrerons del districte històric de Jeddah.

Dins de la tímida obertura que el príncep hereu està concedint al col·lectiu femení, l'any passat es va permetre per primer cop la introducció de l'educació física per a les nenes i es va començar a concedir llicències als clubs esportius de dones. Un dels canvis més grans arribarà a l'estiu, quan per fi es permeti les dones saudites conduir.



540x306 Manifestació a Argentina pel Dia Internacional de la Dona, el 8 de març de 2018. / Reuters Manifestació a Argentina pel Dia Internacional de la Dona, el 8 de març de 2018. / Reuters

A l'Amèrica Llatina, el moviment 'Ni una menos' també va donar molta força a les protestes, que van ser especialment multitudinàries a Xile i Argentina, on la protesta està marcada per la reivindicació del dret a l'avortament lliure i gratuït, que s'ha presentat per setena vegada al Parlament del país. A Mèxic, la marxa va reclamar la fi dels feminicidis.

A l'Índia, milers de dones van sortir també als carrers per reclamar la igualtat de drets i exigir que s'acabi amb les agressions sexuals, una xacra estesa i sovint silenciada en aquest país per motius culturals o d'estigma social.

540x306 Protesta de dones a l'Índia contra els abusos sexuals, en el 8 de març de 2018. / Reuters Protesta de dones a l'Índia contra els abusos sexuals, en el 8 de març de 2018. / Reuters

Altres iniciatives reivindicatives van venir del món privat, com la del diari francès 'Liberation' que ahir va pujar 50 cèntims el seu preu per als compradors homes, com a mesura simbòlica de compensació per la bretxa salarial entre homes i dones. També McDonalds va voler tenir un gest i va capgirar el seu logo durant tot el dia perquè fos una W, la inicial de la paraula dones en angles (women).