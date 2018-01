El moment més presidencial d’un president sense guió

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha passat el seu primer any a la Casa Blanca trencant totes les regles de la comunicació presidencial, fent política i diplomàcia a través de Twitter i substituint la moderació que caracteritza el to presidencial pels atacs desmesurats contra adversaris i aliats sense distinció. Però en el seu primer discurs de l’estat de la Unió, avui al Congrés, Trump s’enfronta a l’escenari més presidencial de tots, des d’on oferirà el que els seus ajudants descriuen com un discurs optimista que intentarà anar més enllà d’aquells que el van votar el 2016.

Si es manté dins el guió, s’espera que el president demani al Congrés almenys un bilió de dòlars per a infraestructures, i que utilitzi el discurs per convèncer milions d’espectadors de les bondats del seu pla per restringir el sistema d’immigració del país a canvi d’atorgar la ciutadania a 1,8 milions d’immigrants.

Però si el seu primer any ha demostrat alguna cosa és precisament que no hi ha res segur quan Trump s’enfronta a una càmera de televisió. Moltes reunions de gabinet s’han girat com un mitjó a causa dels rampells verbals del president. Discursos commemoratius s’han convertit en moments de glorificació pròpia. Posats per a fotografies s’han transformat en rodes de premsa.

“El Trump de teleprompter sona com un president normal”, diu Michael Waldman, que va ser redactor del president Bill Clinton del 1995 al 1999 i va escriure quatre discursos de l’estat de la Unió. “El Trump sense teleprompter sona com un presentador de tertúlia de ràdio”.

Jonathan Horn, redactor de discursos del president George W. Bush, creu que l’afició de Trump a Twitter podria minar els beneficis polítics del discurs. La investigació sobre Rússia i el tancament del govern planen sobre el seu parlament d’avui. “L’endemà hi podria haver un tuit, i la feina invertida en el llarg i estudiat discurs seria eclipsat per 280 caràcters”, diu Horn.

La reforma d’immigració

El discurs d’avui de Trump pot ser crucial en el debat sobre el seu pla d’immigració, que ha estat condemnat per totes les parts des que el va lliurar al Congrés dijous passat. Els defensors dels immigrants veuen la proposta, que posaria fi al reagrupament familiar i comportaria una gran repressió contra els immigrants irregulars, com un pla cruel per tancar les fronteres del país. Els crítics amb la regularització dels anomenats dreamers (immigrants que van arribar al país quan eren menors d’edat) la critiquen com una amnistia per als infractors de la llei.

Fonts de la Casa Blanca diuen que el president dedicarà una bona part del temps a recordar als espectadors tot el que ha aconseguit, com els màxims del mercat de valors, l’agenda desreguladora, la retallada de 1.500 milions de dòlars en impostos, la derrota de l’Estat Islàmic a l’Iraq i Síria i la baixa taxa d’atur.

Per a Cody Keenan, redactor de discursos d’Obama, “Trump semblarà presidencial segur”: “Aquest discurs és el més presidencial que fa un president, amb tota la pompa i circumstància. La pregunta és: serà presidencial el que dirà?”

Dimiteix el número dos de l’FBI, enfrontat amb Donald Trump

Després de ser criticat durant mesos pel president Trump i de patir l’assetjament diari dels republicans, el subdirector de l’FBI, Andrew McCabe, va decidir dimitir ahir. Mà dreta de l’exdirector de l’agència, James Comey, que va ser defenestrat al maig per la Casa Blanca, McCabe estava en el punt de mira dels republicans. Havia participat en el tancament del cas dels correus electrònics de Hillary Clinton -una polèmica que Trump va explotar a les eleccions- i també en la investigació sobre el Russiagate que pesa sobre el president i el seu entorn. La sortida de McCabe es materialitzarà al març.