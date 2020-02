Pelosi estripa els papers de Trump i 4 moments clau més del discurs de l'estat de la Unió

La tensió entre Donald Trump i la líder demòcrata Nancy Pelosi, a nou mesos de les eleccions presidencials als Estats Units i el dia abans que el Senat exoneri Trump en l' impeachment, han marcat el tercer discurs de l'Estat de la Unió del president nord-americà. Aquests han sigut els moments clau del discurs de Trump davant les dues cambres.

Xoc amb Pelosi

Tan bon punt Trump ha pujat a l'estrada ha començat la tensió. Quan el president ha lliurat el text del discurs a la presidenta de la cambra, la demòcrata Nancy Pelosi, ella ha fet el gest de donar-li la mà i Trump l'ha ignorada. Pelosi ha reaccionat encongint les espatlles i somrient al públic. Pelosi, que ha impulsat el procés polític contra Trump que es resoldrà aquesta matinada amb l'absolució del president per la majoria republicana, no es veia amb el president d'ençà que els demòcrates van abandonar una reunió sobre Síria a l'octubre. En acabar el discurs la líder demòcrata ha estripat els papers i després ha explicat als periodistes que les paraules de Trump eren un "manifest a la desconfiança".

Un míting per a la reelecció

A nou mesos de les eleccions, Trump ha centrat el seu discurs en "el retorn de la gran Amèrica" i la recuperació de l'esperit nord-americà en els tres anys de la seva presidència. Ha plantejat la campanya com una batalla contra els demòcrates per aturar l'auge del socialisme als Estats Units. "En només tres anys, hem acabat amb la mentalitat del declivi d'Amèrica i hem rebutjat que s'empetitís el seu destí –ha dit–. Hem avançat a un ritme que era inimaginable fa molt de temps i no tornarem enrere". Durant el discurs, Trump ha fet aparèixer un soldat nord-americà destinat a l'Afganistan que s'ha reunit amb la seva dona i els seus fills petits davant les càmeres i l'audiència del Capitoli.

L'economia, al centre

Trump ha dedicat una bona part del discurs a les seves gestes econòmiques, amb un to triomfalista. "La nostra economia està millor que mai", ha assegurat. És una exageració evident, però ningú pot negar que la taxa d'atur als Estats Units és la més baixa dels últims 50 anys i que els salaris han pujat. Ha destacat els acords comercials amb Mèxic i el Canadà i també amb la Xina. L'economia és el punt més fort de Trump per ser reelegit el 9 de novembre. Els congressistes i senadors republicans han rebut el president amb el crit de " four more years" [quatre anys més].

Antiimmigració, antiavortament i pro armes

Trump no ha deixat escapar l'oportunitat d'inflamar els ànims amb els temes recurrents per atiar les seves bases conservadores: la immigració, l'avortament, la llibertat religiosa i les armes. "A Amèrica no castiguem la pregària. No enderroquem creus. No prohibim els símbols de la fe. No emmordassem els creients ni els pastors. A Amèrica celebrem la fe", ha dit abans de reiterar: "Protegim el dret de tenir armes que consagra la segona esmena". També ha destacat amb pèls i senyals el cas de dos nord-americans que van ser assassinats per un immigrant sense papers per criticar els ajuntaments que han declarat les seves ciutats santuaris i es neguen a col·laborar amb les autoritats federals en la persecució dels immigrants.

Guaidó, convidat, i els demòcrates, socialistes

Fins i tot abans que el partit demòcrata hagi decidit si el rival de Trump serà un moderat o algú de l'ala esquerra del partit, Trump ja ha encarat la campanya com una disputa per salvar els Estats Units del "socialisme". Ha promès "no permetre que el socialisme destrueixi el sistema de salut d'Amèrica". També ha convidat l'autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó, al Capitoli i s'ha referit a Nicolás Maduro com a "dictador socialista"·

Entre els convidats de Trump també hi havia Rush Limbaugh, un polèmic presentador de ràdio conservador que aquesta setmana ha anunciat que té un càncer de pulmó avançat. Trump li ha atorgat la medalla presidencial a la llibertat, i la primera dama, Melania Trump, l'hi ha posat al coll enmig del discurs.

Ni una paraula de l''impeachment'

Trump no ha fet ni una referència a l' impeachment, que votaran aquesta nit els mateixos senadors que l'escoltaven. Amb tota probabilitat els republicans tornaran a tancar files per exonerar-lo en el que serà el judici polític més curt i sense testimonis contra un president al càrrec.