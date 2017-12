El món rep el 2018 blindat per les mesures de seguretat

Les principals capitals del món desplegaran avui grans dispositius de seguretat per evitar possibles atacs terroristes durant les multitudinàries celebracions per rebre l’any nou. En el cas d’Alemanya, també estan destinats a prevenir els abusos sexuals. Algunes d’aquestes ciutats, objectiu durant l’any que s’acaba d’atemptats jihadistes, mantenen des de llavors un nivell elevat d’alerta terrorista, com és el cas de Nova York i Las Vegas. La ciutat del joc de Nevada va ser fa tres mesos l’escenari de la pitjor matança a trets de la història moderna dels Estats Units.

A Europa, Alemanya serà pionera a destinar una àrea delimitada on es prestarà atenció psicològica i sanitària a dones que s’hagin sentit assetjades o que hagin patit abusos sexuals. La mesura es posarà en marxa a Berlín, on uns 1.400 policies vetllaran per la seguretat davant l’emblemàtica Porta de Brandenburg, i es repetirà a Colònia, ciutat on el 2015 es van registrar abusos sexuals massius que es van reproduir l’any següent, encara que en menys proporció, a la ciutat i la resta del land de Renània del Nord-Westfàlia, informa l’agència Efe.

A França, el ministeri de l’Interior destinarà als carrers 139.400 membres de les forces de seguretat durant les celebracions i tot el territori estarà cobert pel dispositiu antiterrorista Vigipirate, amb l’accent posat en els grans centres comercials, les concentracions de persones i les infraestructures de transport públic.

Tot i els quatre atemptats terroristes al Regne Unit del 2017, Londres comptarà amb menys agents que altres vegades, segons la Policia Metropolitana, que tot i això ha assegurat que el nombre de policies és “l’adequat” per a la situació.