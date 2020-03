El món supera el mig milió de contagis pel Covid-19

El nombre de contagis del nou coronavirus Covid-19 ha superat ja el mig milió a tot el món aquest dijous, segons l'últim recompte de la Universitat Johns Hopkins, el més actualitzat. I això quan només han passat tres mesos des que es va detectar oficialment el brot del nou coronavirus a Wuhan, la Xina, a finals de desembre passat.

"Però estem veient només la punta de l'iceberg", admet el metge infectòleg Oriol Mitjà, de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I és que aquestes són només les dades confirmades oficialment: bona part dels contagis segueixen encara sense detectar-se pels baixos índexs de proves a nivell global. La xifra real podria ser més aviat propera als dos milions de contagis arreu del món.

Dels 500.000 contagis confirmats, la meitat s'ha produït a Europa, que ja té uns 250.000 casos registrats i 13.895 morts (dels més de 22.000 morts globals), segons les dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. El Vell Continent continua sent, doncs, el focus de la pandèmia, tal com ho va declarar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa prop d'un mes.

A tot el món han mort ja més de 22.000 persones a causa de la Covid-19, la majoria gent gran i amb patologies prèvies. Aquestes morts representen un 4,5% dels casos registrats oficialment a escala global, però aquesta xifra no és pas l'índex de mortalitat, com explica Mitjà.

"És més fiable considerar el nombre de morts, que són els casos que segur que arriben als hospitals i es detecten, mentre que el nombre de casos detectats depèn de la fortalesa de cada sistema sanitari. És a dir, no és que a Alemanya el virus tingui menys letalitat que a Espanya sinó que allà hi ha menys persones infectades que aquí", apunta Mitjà, i afegeix: "Mentre a Alemanya s'hi han detectat el 70% dels casos, a Espanya només estan diagnosticats el 5%" per la falta de tests de Covid-19.

Podria haver-hi 2,2 milions de casos al món

Atès que s'estima que l'índex mitjà de letalitat del nou Covid-19 és d'entre el 0,5% i l'1%, es podria fer una extrapolació dels 22.000 morts per calcular que al món hi ha en realitat ja uns 2,2 milions de casos de coronavirus actualment, la majoria no confirmats oficialment.

La rapidesa amb què la nova malaltia s'ha propagat arreu del món (en tres mesos ha arribat ja a 175 països) denota una gran "transmissivitat" del virus i s'uneix a la seva "agressivitat, perquè es fica cap als pulmons", explica l'infectòleg català. Aquests dos factors claus evidencien que "comparativament aquesta és la pandèmia més greu dels últims 20 anys" i que "des del 1957 no havíem vist una cosa així", afirma Mitjà.

Només la superen, dins de la història recent, l'epidèmia de la grip espanyola del 1918 i la grip asiàtica del 1957, explica l'expert, que van ser "dues grans mutacions de virus gripals amb una alta mortalitat perquè la població no estava immunitzada". Tot això, però, sense tenir en compte les epidèmies de pesta de l'Edat Mitjana i altres patògens d'etapes històriques passades, en circumstàncies molt diferents.

"En els últims 20 anys hem tingut entre 10 i 12 infeccions però o bé eren altament transmissibles i molt poc letals o a l'inrevés, eren molt letals però menys transmissibles", explica Mitjà, en al·lusió tant al SARS i la grip A com a l'Ebola, per exemple.

El país amb més casos de Covid-19 continua sent la Xina, on es va originar el brot presumptament en un mercat on venien animals vius per menjar a Wuhan. El gegant asiàtic en té 81.782, tot i que porta més de dues setmanes veient com es redueix la xifra de casos: des del 2 de març que no se superen els 200 casos diaris i la tendència irregular seguia aquest dijous amb 120 contagis nous declarats. La seva xifra de morts, 3.293, també ha pujat molt poc en els últims 15 dies i ha estat superada ja per les d'Itàlia i Espanya, els dos països amb més mortalitat a causa del Covid-19 a hores d'ara.