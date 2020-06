El món supera els 7 milions de casos de covid-19

Aquest dilluns, 8 de juny, el món assoleix una nova trista fita en la corba de la pandèmia global: se superen els 7 milions de casos confirmats de covid-19 al planeta, una dada que és incompleta perquè només té en compte els recomptes oficials dels governs, que fan servir criteris diferents i en alguns casos, com el Brasil, fins i tot oculten informació.

Fins ara, 402.852 persones han mort a causa del coronavirus al món, segons les dades de la Universitat Johns Hopkins, que porta el recompte més actualitzat a partir de les dades oficials governamentals. Una quarta part de les víctimes mortals s'han produït als Estats Units, que ja acumulen els 110.500 morts per aquesta pandèmia i es mantenen com el país més afectat del món, tot i que en xifres relatives a la seva població seria el sisè.

El continent americà ja ha superat Europa com el focus de la pandèmia i acumula prop de la meitat de tots els casos mundials, mentre que el Vell Continent ha comptabilitzat uns 2 milions de casos i Àsia es queda amb 1,3 milions. L'Àfrica s'acosta als 200.000 casos, mentre que Oceania raneja només els 9.000 contagis, cosa que ha permès que Nova Zelanda sigui el primer país del món en donar per erradicada la pandèmia en el seu territori.

Els tres països més afectats en nombre de contagis continuen sent els EUA, el Brasil (amb prop de 700.000 casos confirmats) i Rússia (amb prop de mig milió), mentre que els estats amb més morts per covid-19 són els EUA, el Regne Unit (40.625 morts), el Brasil (36.455) i Itàlia (33.899). Espanya és ara el sisè país del món tant pel que fa a contagis com pel que fa a nombre de morts per coronavirus.

Amb la corba a Amèrica encara ascendent, els casos de covid-19 al món no paren de créixer tot i que el seu augment exponencial comença tímidament a alentir-se. Si el món només va trigar un mes en passar dels 100.000 casos –que tenia el 6 de març– a 1 milió de casos –el 2 d'abril–, una rapidíssima multiplicació per 10, els contagis s'han multiplicat per 7 en dos mesos (fins als 7 milions d'aquest 8 de juny), un índex encara massa ràpid però un pèl menor que a l'inici.

Fa un mes i mig, el 28 d'abril, el món superava els 3 milions de casos, i un mes després, el 21 de maig, se superaven ja els 5 milions. En els últims 18 dies, hem sumat 2 milions més de contagis confirmats oficialment arreu del món.