Trobats morts 64 etíops a l'interior d'un camió a Moçambic

Imatge dantesca la que s'ha trobat la policia de Moçambic a l'obrir un contenidor a l'interior d'un camió: 64 persones mortes amuntegades en un espai reduït i 14 més que havien sobreviscut a unes condicions tan precàries. Les víctimes són ciutadans etíops que es creu que s'amagaven de les autoritats d'immigració per travessar sense documentació i de manera il·legal la frontera amb Sud-àfrica, el pol d'atracció del sud del continent per a centenars de milers de treballadors africans.

La macabra descoberta es va produir dilluns a la nit, segons han informat aquest dimarts les agències internacionals, a la localitat de Moatize, a la província de Tete de Moçambic. El camió suposadament procedia del país veí de Malawi i va ser aturat pels policies després que el conductor desobeís l'ordre de parada en un control migratori.

Alertats pel soroll

Quan els agents d'immigració van aconseguir aturar el vehicle, van sentir soroll dins el contenidor que transportava. Van trobar-hi 78 persones, 64 de les quals ja eren mortes, segons la funcionària del Servei Nacional de Migracions de Tete, Amelia Direito.

A falta de les autòpsies, la causa més probable de la mort de les 64 persones és "presumiblement l'asfíxia", segons ha informat als periodistes la directora provincial de Salut, Carla Mosse. Els 14 supervivents han quedat detinguts en un centre per a immigrants i passaran un període de quarantena per descartar que són positius de coronavirus, en compliment de la normativa moçambiquesa per frenar l'evolució de la pandèmia, que al país és encara en les etapes primàries.

Per la seva banda, el conductor del vehicle, de nacionalitat moçambiquesa, ha quedat detingut i en la seva declaració ha assegurat que havia acceptat fer el viatge amb els migrants des de Malawi per uns 415 euros al canvi de la moneda local. A més, també s'ha arrestat l'intermediari que va contactar amb el camioner.

Tot i que la majoria de la migració des de l'est i la Banya d'Àfrica es fa cap a la península Aràbiga, a través del mar Roig, una bona part d'africans travessen cap al sud, rumb a Sud-àfrica, el país més industrialitzat i motor econòmic del continent, enfrontant-se a detencions massives i condicions de viatge molt precàries.