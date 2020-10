Tres morts i diversos ferits en un atac amb ganivet en una església de Niça

Tres persones han mort en un atac amb ganivet a la basílica de Notre-Dame de l'Assumpció a Niça. Hi ha diversos ferits, segons la policia, que ha acordonat la zona. Segons ha confirmat l'alcalde de la ciutat francesa, Christian Estrosi, el presumpte autor hauria sigut detingut per uns fets que es consideren un atemptat terrorista. De fet, la investigació l'ha assumit la Fiscalia antiterrorista. El ministre de l'interior, Gérald Darmanin, ha dit que la policia està duent a terme una operació a la ciutat.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Fonts policials citades pel diari Le Monde precisen que les víctimes mortals són dues dones i un home. La primera dona ha sigut degollada (altres mitjans diuen que ha sigut decapitada) a l'interior de l'església. L'home ha quedat greument ferit per diverses punyalades i ha acabat morint, i la segona dona ha sigut atacada a l'interior d'un bar situat al davant del temple, on s'havia refugiat.

Pel que fa a l'autor de les morts, ha quedat ferit pels trets de la policia, que l'ha traslladat d'urgència a l'hospital. La Fiscalia antiterrorista ha obert una investigació per "assassinat i intent d'assassinat en relació amb una iniciativa terrorista" i per "associació de malfactors terrorista criminal".

Darmanin ha informat de la creació d'una cèl·lula de crisi per seguir els fets, que s'ha reunit a la seu del ministeri de l'Interior i a la qual s'ha unit el primer ministre, Jean Castex. Per la seva banda, el president de França, Emmanuel Macron, té previst desplaçar-se fins a Niça, on arribarà aquest migdia. Castex, que en el moment dels fets era a l'Assemblea Nacional per informar del nou confinament anunciat aquest dimecres per Macron, ha abandonat l'hemicicle fent una crida a "la unitat nacional i a la cohesió". L'Assemblea ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes.

El precedent de Samuel Paty

No se saben per ara les motivacions de l'atac ni la seva autoria, però els fets arriben en un moment delicat per a França. L'atemptat s'ha produït uns dies després que el professor d'història Samuel Paty fos decapitat als afores de París per un home que volia venjar que hagués mostrat a classe les caricatures de Mahoma publicades per la revista Charlie Hebdo. Precisament ara s'està celebrant el judici per l'atemptat del 2015 contra la redacció de la publicació satírica en què dos homes afins a Al-Qaida van deixar almenys 12 morts. L'assassinat de Paty ha commocionat França i el president Emmanuel Macron ha impulsat una ofensiva per la laïcitat al país que ha desencadenat un boicot contra els productes francesos al món musulmà.

La ciutat de Niça ja havia sigut víctima d'un gravíssim atemptat jihadista la nit del 14 de juliol del 2016, quan un home vinculat a l'Estat Islàmic va atropellar deliberadament amb un camió la multitud que s'havia reunit al passeig dels Anglesos de la ciutat per presenciar un espectacle de focs artificials amb motiu de la celebració de la festa nacional francesa. 86 persones van morir en l'atemptat, i 458 van resultar ferides.