Un mort i 19 ferits en l'accident d'una avioneta a Sud-àfrica

Una persona ha mort i fins a 19 han resultat ferides aquest dimarts en estavellar-se una avioneta als afores de Pretòria, la capital de Sud-àfrica, segons han informat els serveis d'emergències.

Els serveis mèdics ER24, que en un primer moment han emès un comunicat informant sobre 20 persones ferides, han confirmat posteriorment la mort d'un dels ferits, del qual encara es desconeix la identitat. La cadena d'informació sud-africana ENCA ha publicat des del seu compte de Twitter imatges de l'accident.

WATCH: Speaking to #NewsNight's @CathyMohlahlana, ER24's Russel Meiring says 1 person has been killed and another 19 have been injured in the #Wonderboom #PlaneCrash. Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/ovEJEiLb0t