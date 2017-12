S'eleven a 126 els morts a les Filipines a causa de les fortes inundacions

Les autoritats de les Filipines han informat aquest dissabte que hi hagut almenys 126 morts al sud del país a causa de les fortes inundacions provocades per la tempesta tropical 'Tembin'. També hi ha una seixantena de desapareguts.

La policia, que ha alertat de la presència de perilloses allaus de fang, ha assenyalat que la majoria de les víctimes mortals s'han registrat a l'illa de Mindanao. "Encara mirem de confirmar que, efectivament, hi ha una localitat que ha quedat sepultada gairebé del tot pel fang a causa de les pluges tan intenses", ha explicat Ryan Cabus, un alt càrrec del municipi de Tubod.

Així mateix, Cabus ha explicat que l'electricitat i les línies de comunicació no estan disponibles a la zona, cosa que dificulta la feina de rescat. L'oficina de meteorologia del país ha indicat que la tempesta ha adquirit potència sobre el mar de Sulu, on el vent ha arribat fins als 80 km/h.

Una vintena de tifons cada any

Grups de militars, policies i voluntaris s'han mobilitzat a la zona per buscar supervivents, retirar runa i restaurar les comunicacions i el corrent elèctric.

Cada any a les Filipines es registren prop d'una vintena de tifons. La setmana passada, també a les Filipines, ja hi va haver 46 morts per la tempesta 'Kai-Tak'.