109 morts pels atacs aeris “indiscriminats” al Iemen

Els atacs aeris de la coalició àrab al Iemen s’han cobrat en els últims deu dies la vida de 109 civils, segons va informar ahir el coordinador d’ajuda humanitària de les Nacions Unides al país, Jamie McGoldrick. “Estic profundament pertorbat per les baixes civils causades pels atacs intensos i indiscriminats a tot el Iemen”, va dir el funcionari de l’ONU. “Aquesta guerra absurda només ha donat lloc a la destrucció del país i al patiment incommensurable de la seva gent, que són castigats per les dues parts com a part d’una campanya militar inútil”.

Entre els exemples més recents explicats pel funcionari, destaca la mort de 54 persones en un atac de l’aviació saudita en un mercat ple de gent prop de la ciutat de Taiz, al sud-oest del país. En el mateix atac van resultar ferits 32 civils més. McGoldrick també va remarcar el cas de 14 persones, totes membres de la mateixa família, que van morir en un bombardeig de la coalició àrab en una granja de la ciutat de Hodeida, a la costa del mar Roig.

Al text, el representant de l’ONU acusa tots dos bàndols de mostrar “una total falta de respecte per la vida humana”, tot i que posa un inusitat èmfasi en la crítica a l’Aràbia Saudita, que té el suport dels Estats Units. “Recordo a totes les parts del conflicte, inclosa la coalició liderada pels saudites, les obligacions derivades del dret internacional humanitari d’evitar atacar els civils i les seves infraestructures i distingir sempre entre els objectius civils i militars”, especifica el text.

Jamie McGoldrick va dir que el conflicte al Iemen no té una solució militar i que només es podrà resoldre amb negociacions. Tanmateix, l’Aràbia Saudita no ha fet cap gest per reduir la intensitat del conflicte -més enllà d’un lleu aixecament del bloqueig- i els EUA, per boca de la seva ambaixadora davant l’ONU, Nikki Haley, han subscrit públicament la seva estratègia.

Les Nacions Unides no tenen dades actualitzades del nombre de víctimes mortals al Iemen, però l’agost del 2016 es calculava que era d’unes 10.000 persones. Amb tota seguretat, la guerra, la fam i el còlera -que afecta un milió de persones al país- hauran fet créixer aquesta xifra.