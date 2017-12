Almenys 32 morts i 7 ferits després que un autobús hagi caigut per un pont a l'Índia

Aquest dissabte a l'estat de Rajasthan, al nord-oest de l'Índia, hi ha hagut almenys 32 morts i 7 ferits després que l'autobús en què anaven hagi caigut per un pont, segons ha informat a l'agència Efe una font policial. L'accident ha tingut lloc cap a les 07.00 h (01.30 h a Catalunya) en un pont del districte de Sawai Madhopur, on l'autobús s'ha precipitat fins al riu Banas per causes que encara es desconeixen, segons ha dit a l'agència Efe el cap de policia de la zona, Anish Khan.

D'acord amb una investigació preliminar, l'accident podria haver sigut per un excés de velocitat que ha fet que el conductor hagi perdut el control del vehicle, segons assegura l'agència índia ANI.

Els set ferits han estat traslladats a diversos hospitals locals de la vora, ha indicat l'agent, que ha precisat que l'operació de rescat s'ha acabat després d'haver tret l'autobús del riu.

A l'Índia els accidents de trànsit greus són habituals, en la majoria dels casos a causa de la precarietat de les infraestructures i l'escàs respecte dels conductors a les normes de circulació.

Quatre espanyols morts en un accident de trànsit a l'agost

A principis d'agost van morir quatre espanyols i en van resultar ferits set més quan el microbús en què anaven va col·lisionar amb un camió, i al juliol en van morir 28 més després que un autobús es precipités per un penya-segat.

Cada any, a l'Índia, hi ha uns 230.000 morts en aquesta mena d'accidents, segons dades del 2013 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), fet que el converteix en un dels països del món amb un nombre més alt de decessos a les carreteres.