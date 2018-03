Diversos morts en l'esfondrament d'un pont a Miami

Diverses persones han mort aquest dijous a Miami en ensorrar-se un pont de vianants instal·lat sobre una carretera i que connectava edificis d'habitatges d'estudiants amb amb el campus de la Universitat Internacional de Florida (FIU), han informat avui mitjans locals.

El pont, encara en construcció, s'ha esfonsat per causes desconegudes sobre el conegut Eighth Street a l'altura de la 109th Avenue. Mitjans locals, que citen la Patrulla de Carreteres, han assegurat que hi ha "diversos morts", mentre que el Departament de Bombers ha indicat a Twitter que hi ha "múltiples pacients ferits".

Les imatges transmeses per la televisió mostren una gran secció del pont esfondrat travessat sobre la via i amb diversos vehicles sota de l'estructura. Efectius treballen per "assegurar l'estructura" mentre continua la recerca de persones entre la runa, han indicat els Bombers.

La construcció del pont va començar a la primavera de l'any 2017 i s'esperava que acabés al començament del 2019. Aquest dissabte passat es va instal·lar precisament l'estructura principal sobre els pilars. El pont, de 950 tones de pes, 53 metres de longitud i un pressupost de 14,2 milions de dòlars, tenia com a funció connectar uns edificis d'apartaments d'estudiants situats al suburbi de Sweetwater, en els quals viuen prop de 4.000 alumnes, amb el campus principal de la FIU.

Sota investigació

L'obra del pont, que estava previst que pogués suportar forts vents durant els habituals huracans que es viuen al sud de Florida, es va accelerar després que l'estiu passat morís atropellada una estudiant en creuar l'Eighth Street.

#FIUalert: The pedestrian bridge across Southwest Eighth Street has collapsed, please avoid the area. — FIU (@FIU) 15 de març de 2018

"Estem commocionats i entristits pels esdeveniments tràgics que s'han produït en el pont de vianants FIU-Sweetwater. En aquest moment encara estem centrats en els esforços de rescat i recopilació d'informació", ha informat la universitat en un comunicat. El governador de Florida, Rick Scott, té previst visitar el lloc del sinistre per conèixer de primera mà el que ha passat.