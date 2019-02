21 morts a causa del fred als EUA

A trenta graus sota zero, l’aigua bullent es glaça a l’instant i la pell es comença a congelar a partir dels 5 minuts d’exposició. L’aire fred fa mal de respirar i l’interior del nas es gela. Només creuar la porta per sortir a l’exterior, apareix una tos seca, crua. Les persones grans, les sensesostre, les malaltes i els nens corren més perill. Per protegir-los, les autoritats han fet una crida a no sortir de casa, s’han habilitat refugis per a les persones sense llar i centenars d’escoles han tancat. És la situació que s’ha viscut a Chicago on les temperatures han arribat a rècords històrics. Amb els vents gelats, la sensació tèrmica era de gairebé -50 graus. Llacs, rius i carreteres s’han gelat i almenys 21 persones han mort a tot el país, a conseqüència del temporal de fred.

Judy Foscz, que és mestra de primària a un suburbi de Chicago, va poder tornar a treballar ahir després de dos dies amb l’escola tancada. Va aprofitar per fer classe de ciència: “hem estudiat què és el vòrtex polar i hem parlat de com ha afectat als nens. Molts no van sortir de casa en 48 hores i els seus pares no van poder anar a treballar perquè el cotxe no s’engegava.” A ella li va fallar la calefacció i va haver de recórrer als veïns perquè li deixessin radiadors elèctrics: “es van congelar les canonades i l’escalfador d’aigua no funcionava.”

La barcelonina Alejandra Vilella, que és professora en un institut de Schaumburg, a l’àrea metropolitana de Chicago també s’ha hagut de quedar a casa. “En tota la setmana només he sortit a treballar un dia. Divendres ja no feia tant fred però van tornar a suspendre les classes perquè els autobusos escolars no s’engegaven”.

L’origen ha estat el trencament de l’anomenat vòrtex polar, una massa d’aire àrtic que habitualment es troba al nord del Canadà. Aquests dies s’ha desplaçat fins la zona dels Grans Llacs, al nord dels Estats Units. La temperatura més freda s’ha registrat a Stonington, Michigan, on han arribat als -37 graus.

Paralitzats

L’Alejandra fa dos hiverns que viu als Estats Units, i no havia vist baixar tant les temperatures: “dimecres ens vam llevar amb el vidre d’una finestra esquerdada per la meitat. La calefacció no escalfava prou.” Com molts dels 200 milions d’afectats pel temporal, només ha sortit quan era estrictament necessari: “Estava tot paralitzat. Vaig sortir a comprar a un dels pocs grans magatzems que havien obert i no hi havia ningú al carrer. Era molt estrany.”

A Chicago feia 34 anys que el termòmetre no havia caigut tant, un rècord per a tota una generació. El llac Michigan ha quedat glaçat i al riu que creua la ciutat s’hi ha format una capa de gel de 30 centímetres de gruix. Diversos estats, com Michigan, Wisconsin i Illinois, han declarat l’estat d’emergència, pel risc que unes temperatures tan baixes suposen per a la salut. De la vintena de morts que ha causat el fred extrem, algunes han patit accidents de trànsit i d’altres congelació, mentre retiraven neu o, simplement, caminaven pel carrer.

Aquesta setmana també s’ha aturat el servei postal i s’han cancel·lat més de 6.000 vols. Tot plegat en una zona on els ciutadans estan acostumats a continuar amb la vida quotidiana i les rutines, malgrat el mal temps. Aquest cop, però, no han tingut més remei que quedar-se a casa i mirar per la finestra com tot s’omplia de gel.

Quan el president Donald Trump va aprofitar l’ocasió per fer mofa del canvi climàtic en un tuit, l’Agència Nacional Oceanogràfica i Atmosfèrica li va respondre de seguida: “Els temporals de fred no proven que l’escalfament global no existeixi.” Ben al contrari, segons estudis científics, l’augment de la temperatura pot fer més habituals episodis de fred extrem.

Després d’una setmana tan gèlida, el país recuperarà la normalitat durant el cap de setmana. El termòmetre marcarà poc més de 0 graus, però amb un augment de 30 graus, la sensació serà gairebé de primavera. I mentre a la zona nord-central del país pujaran les temperatures, la massa d’aire fred s’estendrà cap al nord, en direcció a l’est de Canadà, segons informa el Servei Nacional de Meteorologia. Alguns vents gelats residuals poden arribar també a Nova York i Massachusetts, però sembla que els dies més freds ja han passat.

Dissabte, dia de la Candelera, la tradició nord-americana farà sortir una marmota del seu cau. Si fa un dia ennuvolat i no en veiem l’ombra, serà la confirmació que l’hivern acabarà aviat. Però si, al contrari, fa un dia assolellat, caldrà esperar sis setmanes més per dir definitivament adeu al fred.

Rècord de calor a Austràlia

Mentre als EUA es converteixen en un congelador, a l’altre extrem del planeta, Austràlia experimenta el mes més calorós de la història. Els esdeveniments meteorològics extrems seran cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic, però no tan sovint es dona la coincidència entre dos episodis oposats. És el que està passant aquests dies, amb temperatures de fins a 49,5 ºC a Adelaida, la més alta mai registrada en una capital de província australiana, que alhora batia el rècord en aquesta localitat per segon cop consecutiu en pocs dies: el primer a principis de gener amb 47,7. Les altes temperatures han causat incendis i ingressos hospitalaris per cops de calor arreu del país. També han provocat episodis tràgics en la fauna com la mort de 90 cavalls salvatges i de milers de ratpenats. Milions de peixos s’han trobat morts a Nova Gales del Sud, i molts ho atribueixen també a l’onada de calor.