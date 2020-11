Les morts i els contagis pel covid es disparen als Estats Units

Mentre totes les mirades continuen posades en els resultats de les eleccions presidencials, el coronavirus continua provocant estralls als Estats Units. Dijous es van registrar 1.226 morts en només 24 hores i 123.085 nous contagis. Es tracta de tot un rècord des de l’inici de la pandèmia. De fet, els casos diaris han augmentat un 45% al país respecte a fa dues setmanes.

En xifres globals els Estats Units ja sumen 234.876 defuncions per la malaltia, i més de 9,6 milions de casos confirmats des de començament d’any. Aquestes xifres superen les projeccions que la Casa Blanca havia fet sobre la pandèmia. Inicialment el govern havia calculat que el covid-19 podria provocar com a màxim entre 100.000 i 240.000 morts als Estats Units. De fet, l’Institut de Mètriques i Avaluacions de la Salut de la Univeristat de Washington –els models de predicció de l’evolució de la pandèmia del qual són sovint tinguts en compte per la Casa Blanca– calculen que si la transmissió continua a aquest ritme al país, a final d’any ja hi podrien haver mort 325.000 persones a causa del coronavirus.

Nova York ja no és l’estat amb més contagis, però continua sent el que registra més morts: ja en suma 33.657 des de l’inici de la pandèmia. Al darrere s'hi situen Texas (amb 18.904 defuncions), Califòrnia (17.833), Florida (16.961) i Nova Jersey (16.403). Pel que fa als estats amb més casos, encapçala la llista Texas (amb gairebé un milió de casos), seguit de Califòrnia, Florida i Nova York. Amb tot, la crisi afecta tot el país: hi ha 34 estats que registren més de mil casos diaris, i 16 on les hospitalitzacions s’han disparat.

Malgrat això, el dia de les eleccions el president nord-americà, Donald Trump, va declarar que un dels seus èxits havia sigut “posar fi a la pandèmia” als Estats Units. En canvi, el candidat demòcrata, Joe Biden, ha anunciat un nou pla nacional per frenar l’expansió del virus al país, si surt elegit president.