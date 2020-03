Els morts per coronavirus superen els 10.000 a tot el món

La pandèmia de la Covid-19 supera ja aquest divendres els 244.000 infectats arreu del món i ha traspassat la barrera dels 10.000 morts, després que ahir dijous Itàlia superés a la Xina i es convertís en el país amb més víctimes mortals de la malaltia: 3.405 (enfront de les 3.248 del gegant asiàtic).

El recompte diari de la Universitat John Hopkins situa encara Espanya com el quart país més afectat per l'epidèmia, després de la Xina, Itàlia i l'Iran, però a només 400 casos d'aquest últim. L'Iran té uns 18.407 casos de coronavirus amb més de 1.200 morts i Espanya en té 18.077 amb 833 víctimes mortals, segons el recompte d'aquesta universitat nord-americana, que sempre va per davant de les dades oficials.

La Xina ha informat que per segon dia consecutiu no ha registrat cap contagi interior i els 39 casos nous de les últimes 24 hores eren tots, altre cop, de persones que han arribat al gegant asiàtic des d'altres països on havien contret la malaltia. Les xifres xineses, doncs, es mantenen força estables, amb 81.199 casos positius i 3.248 morts, només 3 més que ahir.

Precisament, el vicepresident de la Creu Roja xinesa, Sun Shuopeng, que ha viatjat a Itàlia per assessorar el govern de Giuseppe Conte en la lluita contra la pandèmia, ha criticat aquest divendres la "laxitud" amb què, al seu parer, s'estan aplicant les restriccions de moviment al nord d'Itàlia.

"Aquí a Milà, la zona més afectada per la Covid-19, les mesures de confinament són molt laxes. Puc veure que el transport públic encara funciona, la gent es mou per la ciutat, manté reunions en hotels i no porta mascareta", ha dit Shuopeng en una roda de premsa a Milà.

"No sé pas què està pensant la gent. Hem d'aturar de debò les activitats econòmiques habituals i totes les interaccions humanes. Ens hem de quedar a casa i fer tots els esforços per salvar vides", ha afegit.

Del brot de Wuhan al confinament d'Europa: cronologia d'una pandèmia

Itàlia ha registrat ja més de 41.000 contagis, tot i que més de 4.400 persones s'han recuperat de la malaltia. Fins a 3.405 més han mort per la pandèmia, de manera que els casos que encara són positius al país transalpí superen els 33.000.

Les dades actualitzades aquest matí per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) confirmen també el que ja apuntaven ahir les del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC): que els prop de 87.000 casos a Europa ja superen els 81.000 de la Xina, cosa que referma el trasllat del focus del brot al continent europeu.