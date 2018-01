17 morts i desenes de ferits en bombardejos del règim a Síria

Almenys 17 persones van morir ahir i desenes més van resultar ferides -inicialment es parlava de 45- per bombardejos i foc d’artilleria a la regió síria de Ghuta Oriental, prop de la capital, Damasc, segons va informar l’Observatori Sirià de Drets Humans. Moltes de les víctimes són infants. Les fotografies que les agències de notícies van distribuir evidenciaven la massacre.

La regió de Ghuta Oriental és una de les poques zones encara controlada per l’oposició, i els atacs els haurien protagonitzat les forces del règim sirià, amb el suport de Rússia. “Avions sirians i russos han continuat bombardejant l’est de Ghuta durant tota la jornada i han atacat diverses zones residencials”, va denunciar el responsable de l’Observatori Sirià de Drets Humans, Rami Abdel Rahman. Molts edificis van rebre l’impacte dels projectils. Els supervivents, desesperats, intentaven treure els cossos de les víctimes atrapats sota la runa. El districte més afectat va ser el de Hammuriyeh: 12 persones hi van morir, entre elles dos nens, malgrat que tant el règim sirià com Rússia asseguren que no ataquen zones civils.

Durant els últims deu dies, almenys una desena d’hospitals situats en zones controlades pels rebels han patit bombardejos i foc directe d’artilleria. Un alt oficial de les Nacions Unides va confirmar a la cadena britànica BBC que els centres sanitaris “han tornat a ser atacats”. Hamish de Bretton-Gordon, de la Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) -una xarxa d’ONGs que treballen a la zona-, fins i tot va assegurar que els atacs que s’han registrat aquests dies són els més intensos de l’últim any. De Bretton-Gordon també va explicar que molts infants necessiten ser evacuats urgentment. Entre els centres atacats hi ha una maternitat.