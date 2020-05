El món s'acosta a les 300.000 morts per covid-19 mentre l'OMS alerta que el virus potser "no marxa mai"

Gairebé 300.000 persones han mort arreu del món a causa del coronavirus, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins a partir de les dades comunicades per cadascun dels estats. La xifra real pot ser molt més elevada tenint en compte que els països utilitzen diferents criteris i que la pandèmia implica dificultats en el diagnòstic i el registre de víctimes.

El país amb més víctimes del planeta continua sent els Estats Units, amb gairebé 85.000 morts confirmats, per davant del Regne Unit, amb 33.000, Itàlia amb 31.000, i Espanya, en quart lloc amb més de 27.000. Arreu del món hi ha més de 4,36 milions de casos diagnosticats, un terç dels quals als Estats Units, seguits de Rússia, amb més de 252.000 contagis, i del Regne Unit.

La barrera dels 300.000 morts al planeta s'ha superat quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que és possible que el virus "no marxi mai", i que s'instal·li a la societat, com va passar amb el VIH, el patogen que provoca la sida. "És important que posem això sobre la taula: aquest virus pot convertir-se en un altre virus endèmic en les nostres comunitats i no marxar mai", ha dit Michael Ryan, director executiu del programa d'emergències de l'OMS.

"Crec que no hi ha espai per a les promeses ni per a les dates: aquesta malaltia pot convertir-se en un problema molt llarg o no", ha afegit l'expert.

A més, en un informe difós dijous a la matinada, l'OMS alerta que la pandèmia pot comportar una altra crisi sanitària global: la de la salut mental. "L'aïllament, la por, la incertesa i la crisi econòmica provoquen malestar psicològic", ha declarat la directora del departament de salut mental de l'organisme, Devora Kestel. Les criatures, els joves i els treballadors de la salut poden estar entre els col·lectius més afectats.

Risc d'una segona onada

D'altra banda, a mesura que s'han iniciat els graduals processos de desconfinament en diferents parts d'Europa, el director per al continent de l'OMS, Hans Kluge, ha destacat aquest dijous que és el moment "per preparar-se i no per celebrar" res. Preparar-se davant d'una possible segona i "més mortífera" onada de l'epidèmia. Encara que en països com Itàlia, França, el Regne Unit i Espanya, els més afectats del continent, les xifres d'afectats comencen una lenta davallada, Kluge assegura que a l'est, Rússia, Ucraïna, Bielorússia i el Kazakhstan, creixen dia a dia.

"La gent creu que s'ha acabat el confinament. Però res no ha canviat. El missatge clau és que totes les mesures han d'estar vigents. Històricament sabem que els països que no han estat afectats abans poden ser colpits en una segona onada -ha dit Kluge-. Què pot passar a l'Àfrica i l'Europa de l'Est?"

En declaracions a diferents mitjans britànics, el doctor Kluge assegura, tanmateix: "Singapur i el Japó van entendre ben aviat que no és un moment de celebració, sinó que és un moment de preparació. Això és el que han fet els països escandinaus: no exclouen una segona onada, però esperen localitzar-la i poder aturar-la ràpidament".

Kluge també ha advertit que en paral·lel a una hipotètica però més que potencial segona onada, es poden produir altres brots epidèmics, ja sigui de grip o d'altres malalties que se suposa erradicades. "Fa dos anys, mig milió de nens ven perdre la seva primera dosi d'immunització del xarampió."