Un vídeo mostra soldats israelians celebrant els trets contra palestins

Un vídeo divulgat aquest dimarts amb soldats israelians entusiasmats mentre un tirador dispara i fa caure un palestí que s'aproxima a la tanca de separació, presumiblement en algun moment de les últimes protestes a Gaza, s'ha convertit en viral. L'exèrcit ha afirmat que ha obert una investigació "en profunditat", tot i que ha matisat que l'acció es va enregistrar fa mesos, sense concretar ni el lloc ni la data.

La gravació, que ha obert les edicions dels telenotícies i s'ha compartit de manera massiva a través de l'aplicació de missatges WhatsApp, sembla haver estat feta a través d'un mirall o de prismàtics. Al vídeo se sent a homes, probablement soldats, conversant en hebreu abans del tret, mentre el franctirador apunta al palestí, qui apareix de peu al costat d'un altre home, a uns metres de distància de la tanca fronterera, davant d'una tanca de filferro.

Una veu, probablement la del comandant, diu: "Quan surti, dispares. Tens una bala a la recambra? Li estàs apuntant? Dispara", segons informa l'agència Efe. Però el tirador contesta que no pot disparar perquè les espirals de filferro li tapen la visibilitat. Després se sent la veu del primer que diu: "No disparis, hi ha un nen petit".

Una altra veu, aparentment de qui està filmant, crida una tercera persona abans que el tirador actuï, se sent un únic tret i es veu el palestí caient a terra.

"Guau, quin vídeo! Sí! Fill de puta. Quin vídeo! Mira, els evacuen", afirma el soldat que grava el vídeo. Una altra veu diferent diu: "Li ha donat al cap" mentre es veu com el grup de palestins se'n duen el ferit. "Quin vídeo llegendari", es vanagloria qui ho filma.

Després de la divulgació del vídeo, l'exèrcit israelià va enviar un comunicat en què indica que "l'esdeveniment del vídeo en circulació aparentment va succeir fa mesos. L'incident està sent investigat en profunditat". Per la seva banda, el ministre d'Educació, el 'falcó' Naftali Bennet, ha defensat l'actuació dels soldats i ha afirmat que "qualsevol" que vegi des de la comoditat de casa seva com les forces armades defensen les fronteres israelianes sap que els seus comentaris "no es poden prendre seriosament".

Un altre ministre, en aquest cas Gilad Erdan de Seguretat Pública, ha atribuït la difusió del vídeo al fet que a Israel no passa res noticiable i ha enquadrat la reacció dels soldats en una situació "d'estrés" i "humana" i, com el seu company Bennet, ha retret els que s'atreveixen a "jutjar-los des de les butaques de Tel Aviv".