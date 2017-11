Les mules que porten televisors, roba i tota mena d’articles a Cuba

¿S’imaginen poder viatjar de franc a Cuba un cap de setmana amb la condició de portar al país un paquet o l’equipatge d’una altra persona? Aquest és el tracte que ofereixen algunes agències de viatges i de missatgeria de Miami, als Estats Units, per als molts cubans que viuen en aquesta ciutat nord-americana i que volen visitar els seus familiars a l’altra banda de l’estret de Florida. Aquestes empreses estan dirigides sobretot a cubanoamericans, i donen resposta a una doble necessitat: la necessitat d’estalviar dels que desitgen viatjar a l’illa i la d’aconseguir productes per part de la població cubana a l’illa, que no pot adquirir-los al país caribeny a causa del bloqueig econòmic dels Estats Units, ara endurit per Donald Trump. Productes com televisors, bicicletes, mobles o, simplement, roba.

L’Issis, que va fer servir aquest sistema per viatjar a Cuba al març, explica la seva experiència: “Em vaig posar en contacte amb l’agència Rapidservice i vam acordar una data per al vol. El dia del viatge van preparar l’equipatge davant meu -dues maletes de 23 quilos- i em van ensenyar tot el que hi havia a dins. Em van pagar el taxi fins a l’aeroport i, un cop a Cuba, unes persones van venir a casa a buscar l’equipatge”.

¿Però aquest tipus de transport és legal? És un sistema que juga a forçar al límit les regles duaneres i cada agència hi respon de manera diferent. Mentre que algunes asseguren que es tracta d’un negoci 100% legal i fins i tot s’ofereixen a proporcionar un document al viatger conforme el paquet que transporta és responsabilitat de l’empresa, altres eviten contestar. Es limiten a destacar que es comprometen a fer l’equipatge davant del passatger i a passar-lo per un escàner, i que no els interessa transportar res il·legal perquè això els faria perdre la llicència.

“Ho miris com ho miris, això és contraban i no és legal. ¿I si la maleta porta droga o alguna cosa prohibida? Qui va a la presó és la mula, o sigui el passatger”, diu, en canvi, l’empleat d’una agència, que prefereix mantenir l’anonimat. Potser per aquest motiu quan l’ARA s’ha posat en contacte per telèfon amb algunes d’aquestes agències, han negat que oferissin el servei o no han volgut facilitar cap informació per telèfon. Malgrat això, moltes d’aquestes empreses anuncien els seus serveis a Facebook o pels carrers de Miami. “De vegades hi has d’anar recomanat, perquè vegin que no ets algú sospitós que els vol enfonsar el negoci”, justifica l’empleat de l’agència.

Un treballador d’una altra empresa, Chichy Viajes, assegura que no només fan servir aquest servei els cubanoamericans. També hi recorren molts cubans que viuen a l’illa però que tenen passaport espanyol -sobretot gent gran- i que, per tant, poden viatjar lliurement per tot el món. “Les agències no només oferim un bitllet de franc a canvi de portar l’equipatge. També comprem el dret d’equipatge si algú ja té un bitllet comprat”, detalla.

Segons les fonts consultades per aquest diari, el preu del servei oscil·la entre els 10 i els 20 dòlars per quilo d’equipatge que es desitgi transportar. De fet, algunes agències diuen que s’ha posat de moda que turistes de motxilla amb pocs recursos recorrin a aquestes empreses per viatjar de franc a Cuba. A part de les empreses de Miami, també hi ha agències que ofereixen aquest servei des de Mèxic i Panamà cap a Cuba.

Aquestes agències van sorgir a principis de la dècada del 2000 amb la flexibilització d’algunes mesures de viatge als cubanoamericans i amb el canvi de part de la normativa cubana respecte a importacions individuals com a passatger. Segons la llei duanera, els cubans poden pagar els aranzels dels productes que entren al país en moneda nacional (una de les dues monedes que s’utilitzen a l’illa), però han d’abonar en dòlars el cost del sobreprès si el seu equipatge supera els 23 quilos. Malgrat tot, es permet pagar amb moneda nacional fins a 120 quilos de sobreprès si es viatja una sola vegada l’any. Aquestes condicions són més fàcils i favorables que les de la importació comercial. Per això mateix, les agències busquen sobretot cubans que no hagin sortit o entrat de Cuba durant un any, perquè portin 120 quilos d’equipatge sense costos gaire elevats.

És el cas de l’Oscar i la Mabi, un matrimoni que van marxar de Cuba fa dos anys i que al juny hi van tornar per veure la seva filla. “Portàvem quatre o cinc paquets que pesaven una barbaritat. Vam haver d’esperar dues hores i mitja que la duana els examinés. I quan per fi ens vam veure amb la nostra filla ens vam abraçar i petonejar envoltats de maletes que no eren nostres. A això cal afegir-hi la por de no saber si portes alguna cosa estranya. Mai més!”, diu l’Oscar. “Es van aprofitar de nosaltres perquè teníem dret a portar 120 quilos cadascun. No val la pena l’estalvi”, sentencia la Mabi.

¿Les noves restriccions per viatjar a Cuba aprovades per Trump tindran un impacte negatiu sobre el negoci? Totes les agències asseguren que no, perquè les noves limitacions no afecten els cubanoamericans, que conformen el 99% de la seva clientela. Opinen que serà tot el contrari: les mesures de Trump allargaran el bloqueig econòmic i garantiran que el negoci continuï sent totalment viable.

Les noves restriccions de Trump per viatjar al país caribeny

Dijous van entrar en vigor les noves mesures anunciades pels Estats Units sobre Cuba, les quals, a la pràctica, suposen un retrocés profund en la normalització de les relacions entre tots dos països, iniciada el 2014.

Les mesures reforcen el bloqueig econòmic sobre l’illa, els aspectes més durs del qual havien sigut relaxats per Obama. El govern dels EUA prohibeix fer negocis amb 179empreses, hotels i agències de viatges vinculades d’alguna manera al conglomerat empresarial GAESA, controlat pels militars de l’illa i que equival al 60% del PIB.

També s’estableixen restriccions als nord-americans per poder viatjar a Cuba. A partir d’ara només ho podran fer per motius acadèmics, ja que s’elimina la categoria que permetia viatges individuals.